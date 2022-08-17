 

Guardian – гостей британского правительства будут проверять по соцсетям

17.08.2022, 12:40, Разное
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У всех экспертов, которые готовятся выступить перед британскими чиновниками, теперь будут проверять социальные сети за последние пять лет, пишет The Guardian. В частности, там будут смотреть, не критиковали ли они чиновников или государственную политику. Как отмечает представитель Лейбористской партии Анджела Рейнер, это предлог, чтобы не дать критикам правительства даже ступить на его территорию.


AP

Гостей, которых приглашают выступить в секретариат кабинета министров Великобритании, теперь будут проверять по соцсетям, не критиковали ли они правительство в прошлом, пишет The Guardian. Прежде чем позвать таких спикеров, менеджеры будут читать их посты во всех социальных сетях за последние пять лет. Обещают автоматически не блокировать таких гостей, но рассматривать каждый случай по отдельности.

Как объясняют в британском правительстве, за последнее время к ним приходило слишком много спикеров с резкими позициями. А они хотят, чтобы гости приходили общаться с чиновниками как истинные эксперты.

Поэтому особое внимание во время проверок будут уделять тому, критиковали ли гости чиновников или политику правительства, есть ли у них сильные политические взгляды и не может ли их поведение нанести урон репутации госслужбы. «Мы совершенно не потерпим поведение, имеющее признаки дискриминации, и эта процедура поможет не допустить приглашения кого-либо, у кого были в прошлом такие комментарии», — заявили в британском правительстве.

Заместитель председателя Лейбористской партии Анджела Рейнер говорит, что это «драконовский предлог, чтобы не дать критикам правительственной политики даже ступить на территорию британского правительства». Как пишет The Guardian, она жёстко раскритиковала эту меру: «Вместо того чтобы пытаться заткнуть абсолютно законную критику их множественных провалов, министры могли бы чуть больше послушать экспертов и чуть меньше прятать голову в песок. Послушав их, они могли бы узнать кое-что о том, как бороться с системным кризисом, который поселился в сердце этого консервативного правительства». 


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