 

Мнение: Почему в России нет промышленности

17.08.2022, 12:25, Разное
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Даже сейчас, в 2022, мне в комментарии иногда заходят с вопросами типа «почему в России ничего не производится», «почему все наши заводы закрыты», «почему мы не развиваем промышленность, а просто качаем нефть».

Сложные ответы Свидетелям Гибнущей России неинтересны, по ссылкам они не ходят, цифры нагоняют на них тоску. Однако у меня есть и простой ответ на все эти выпады в адрес отечественного производителя.

Вот канал в телеграме Южного завода тяжёлого станкостроения (ссылка). Ссылку нашёл, кажется, в «Сделано-у-нас», не помню уже точно. Завод расположен в Краснодаре, выпускает огромных размеров станки. Предприятие было открыто ещё при Николае II, и за прошедшее время сильно разрослось.

У канала завода 380 подписчиков. Не 380 тысяч — просто 380 человек.

А вот, для сравнения, канал «Спонсоры и содержанки» (ссылка). Один из многочисленных «развлекательных», я выбрал его наугад из списка популярных каналов. У этого канала 230 тысяч подписчиков. В 600 раз больше, чем у канала завода.

Собственно, это и ответ на вопросы из начала поста. Промышленность в России есть — просто обывателям, озабоченным судьбой российской промышленности, на практике интересны совершенно другие темы: женщины там, лошади, азартные игры. Поныть на тему «как хорошо было при Сталине» они всегда готовы, а сделать пару кликов мышкой, чтобы посмотреть, как дела обстоят на самом деле — уже нет.

В телеграме завода, кстати, полно фотографий и видео всяких интересных технических штук, рекомендую. К примеру, на приложенном к посту фото — редуктор главного привода станка для обработки железнодорожных колёс.

Источник: Место для дискуссий


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