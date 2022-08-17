 

Названы причины задымления на юге Москвы

17.08.2022, 12:20, Разное
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В некоторых районах Москвы ощущается сильный запах гари. Также на юге и юго-востоке столицы наблюдается легкое задымление. По данным “Царьграда”, особенно сильно это ощущают жители Боровского шоссе в Солнцево, Мичуринского проспекта в Раменках.

По данным RT, причиной стали пожары в Рязанской области. Информацию предоставил Рослесхоз.

“Задымление пришло с локализованного пожара на землях иных категорий в Рязанской области”, – цитирует ведомство телеканал “360”.


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