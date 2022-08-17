Названы причины задымления на юге Москвы

В некоторых районах Москвы ощущается сильный запах гари. Также на юге и юго-востоке столицы наблюдается легкое задымление. По данным “Царьграда”, особенно сильно это ощущают жители Боровского шоссе в Солнцево, Мичуринского проспекта в Раменках.

По данным RT, причиной стали пожары в Рязанской области. Информацию предоставил Рослесхоз.

“Задымление пришло с локализованного пожара на землях иных категорий в Рязанской области”, – цитирует ведомство телеканал “360”.