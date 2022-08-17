 

Дистанционный формат голосования предпочитают 42,6% избирателей

17.08.2022, 12:20, Разное
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В начале июня о сентябрьских выборах муниципальных депутатов знали лишь 11% москвичей. На середину августа этот показатель вырос до 32,6%, рассказали в социологической группе.

В 2017 году в муниципальных выборах в Москве участвовало 1,04 миллиона москвичей. В последние годы привычной практикой стало дистанционное голосование. На думских выборах 2021 года только в формате-онлайн проголосовало около двух миллионов жителей столицы.

“В этом году, согласно результатам исследования Russian Field, из тех, кто уже планирует участвовать в выборах, дистанционный формат голосования предпочитают 42,6% избирателей”, – сообщили “Известия”.

Среди молодежи в возрасте до 29 лет онлайн-голосование выбирают 61% респондентов. Среди избирателей в возрасте 30-44 лет дистанционный формат предпочитают 59%, в возрасте 45-59 – 46%.

К середине 2030-х годов около 80% россиян будут голосовать дистанционно, считает генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Привычный формат в виде голосования на избирательном участке будут выбирать лишь люди старших возрастов, полагает эксперт.

“Процедура электронного голосования упрощается и совершенствуется. Например, теперь исключена опция переголосования, а для корпуса наблюдателей созданы дополнительные инструменты контроля”, – цитирует политолога портал “Царьград”.

С 9 по 11 сентября москвичи будут выбирать муниципальных депутатов. Голосование состоится во всех районах, кроме Щукина и большей части ТиНАО.


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