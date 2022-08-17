Беглов дистанцировался от проблем КРТ и уехал в очередной отпуск

Жители Санкт-Петербурга второй месяц выражают свое недовольство законом о «Комплексном развитии территорий» (КРТ), но губернатор Александр Беглов решил самоустраниться от всех проблем.

По информации Telegram-канала «Невский Дозор», действиями градоначальника недовольны даже в его окружении. По слухам, Беглов отправился в очередной отпуск вместо того, чтобы решать проблемы принятого им закона о КРТ. А между тем жители Северной столицы ежедневно обращаются в администрацию Смольного с жалобами и просьбами пересмотреть «реновацию» петербургских «хрущевок», создают петиции и устраивают собрания.

Стоит отметить, что в начале июля, по информации СМИ, губернатор Петербурга уже брал отпуск. Тогда он отправился в Минеральные воды, чтобы «поправить свое здоровье» после медийного скандала.