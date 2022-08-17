 

Аксенов заявил о рисках новых взрывов в Крыму

17.08.2022, 12:10, Новости дня
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В Джанкойском районе Крыма, где во вторник сдетонировали боеприпасы, остаются риски взрывов и новых возгораний, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Только что с квадрокоптера мы смотрели, там еще тлеют два небольших очага, то есть [существуют] риски возгорания и детонации. По обстановке последняя детонация была в 08.15 – 08.20», – цитирует Аксенова ТАСС.

Он пояснил, что для тушения пожаров планируется привлечь вертолет, который должен набрать воды из Северо-Крымского канала. «Надеемся, что к 14.00 возгорания будут ликвидированы», – сказал глава региона.

Аксенов уточнил, что провел переговоры с вице-премьером Маратом Хуснуллиным и замминистра экономического развития Сергеем Назаровым. В ходе разговора было условлено, что федеральные власти окажут помощь Крыму.

«Там есть поврежденные дома военнослужащих, делать которые из республиканского бюджета я не имею права. Но, тем не менее, все равно найдем способ, как оказать военным помощь», – заключил он.

По данным Минобороны, склад военного назначения в районе Джанкоя пострадал из-за диверсии. Как уточнили в военном ведомстве, был нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, ряду жилых домов.

В результате происшествия пострадали два человека. Министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский говорил, что один из них прооперирован и находится в состоянии средней степени тяжести, у него осколочное ранение ноги. Второго отпустили домой, оказав амбулаторную помощь. Эвакуированы три тысячи человек, несколько домов повреждены.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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