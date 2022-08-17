 

В ВТБ рассказали об использовании мошенниками удаленного доступа для кражи денег

17.08.2022, 12:10, Новости дня
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Мошенники начали похищать деньги у россиян при помощи программ для удаленного доступа, они выдают их за приложения дополнительной защиты средств, сообщили в ВТБ.

Злоумышленники притворяются сотрудниками банка и заявляют жертвам, что со счета клиента пытались провести международный перевод SWIFT, но эту операцию остановили, сообщили в ВТБ, передает РИА «Новости».

После того, как клиент сообщает, что не проводил таких действий, его убеждают, что так действовали мошенники, и для защиты средств нужно проверить работоспособность мобильного банка.

«Для этого жертву просят зайти в магазин приложений и скачать на смартфон специальную сервисную программу, а затем сообщить уникальный адрес устройства и код для подключения к нему. Если озвучить эти данные, третьи лица получат дистанционный доступ к смартфону и к одноразовым кодам из смс», – указали в кредитной организации.

Мошенники выдают приложения за сервисную программу. Они рассчитывают, что клиенты ошибочно вспомнят советы по обновлению мобильных приложений, которые давались на фоне удаления приложений банков из магазинов приложений.

«Они демонстративно не запрашивают персональные данные, потому что это вызывает подозрение, но под разными предлогами убеждают установить приложение для удаленного доступа к смартфону. Однако настоящие сотрудники банка этого не делают, поэтому если в описании программы упоминается «удаленный доступ», то вы точно имеете дело с мошенниками», – сказал старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов.

Ранее в ВТБ сообщали, что мошенники стали обзванивать россиян через популярные мессенджеры с иностранных номеров, прикидываясь в том числе сотрудниками ЦБ и Следственного комитета.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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