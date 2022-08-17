«Росэлектроника» показала на «Армии-2022» аппаратуру спутниковой связи без ГЛОНАСС и GPS

Холдинг «Росэлектроника» корпорации «Ростех» представил новые станции спутниковой связи семейства «Центавр» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022», аппаратура автоматически наводится на спутники-ретрансляторы без использования сигналов глобальных навигационных спутниковых систем, сообщили в «Росэлектронике».

Станции были разработаны в интересах силовых ведомств, структур быстрого реагирования МЧС и МВД. «Линейка оборудования, представленная в рамках экспозиции холдинга, включает в себя автомобильную станцию Ku-диапазона «Центавр-НА-1,2» и быстро развертываемую перевозимую станцию С-диапазона «Центавр-НП-1,65». Для работы устройства используют отечественные и зарубежные спутники-ретрансляторы, размещенные на геостационарной орбите», – передает ТАСС сообщение «Росэлектроники». Аппаратура может применяться в условиях сложной помеховой обстановки.

Конструкция станций позволяет за 10 минут менять рабочий диапазон частот за счет переустановки облучающего и радиочастотного оборудования. «Центавры» оснащены широкополосными модемами и обеспечивают прием данных со скоростью до 54 Мбит/с, а передачу – до 8 Мбит/с.

Оборудование разработано научно-производственным центром «Вигстар», который входит в «Росэлектронику». «Новые станции семейства «Центавр» предназначены для оперативного обеспечения высокоскоростных и помехозащищенных каналов спутниковой связи на остановках и стоянках, – рассказал генеральный директор НПЦ «Вигстар» Анатолий Попович. – Аппаратура способна заинтересовать не только спецзаказчиков – изделия могут применяться для организации каналов видео-конференц-связи в ходе исследовательских и геологоразведочных работ, для обеспечения связью передвижных лабораторий и ремонтных бригад».

По его словам, станции имеют различные варианты поставки, а также могут быть укомплектованы дополнительным оборудованием для быстрой смены С, Х и Ku диапазонов».

Ранее «Росэлектроника» (входит в Ростех) представила разведывательный комплекс, способный отслеживать пехоту и наземную технику противника, оставаясь незаметным.

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