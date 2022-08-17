 

“Пока не общаемся, сложно. Жду, когда вырастет”: экс-супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров признался, что не общается с 6-летней дочерью

17.08.2022, 12:04, Разное
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Недавно ведущая Ксения Бородина сообщила, что бывший муж Курбан Омаров не общается с их общей дочерью Теоной. Хотя девочка ждет, когда папа навестит ее. Бизнесмен не отрицает, что у него сейчас непростые отношения с дочерью. Омаров надеется, что ситуация изменится к лучшему.

Трудные отношения

Экс-супруг Бородиной посетовал на то, что ему сейчас сложновато с дочкой. Хотя бизнесмен признался, что очень скучает по наследнице. Бывший муж Ксении выразил надежду на то, что, когда Теона вырастет, у него наладятся отношения с ней.

Кстати, с сыном от первого брака, Омаром, Курбан общается очень хорошо.

Бизнесмен признается, что наследник для него – лучший друг. Папа и сын прекрасно понимают друг друга. Старшего наследника Курбану родила первая супруга. Омаров до сих пор поддерживает дружеские отношения с бывшей избранницей, чего нельзя сказать о второй жене, Ксении Бородиной. Бизнесмен развелся с ведущей после шести лет брака. Бывшие супруги давно в ссоре и до сих пор не могут наладить отношения, несмотря на наличие общего ребенка. Судя по слухам, причиной расставания пары стала неверность Курбана. Омаров изменял жене уже в начале отношений, но Ксения сначала оправдывала его.

Детям нужна любовь

Бородина переживает из-за того, что ее дочке не хватает внимания отца.

Ксения сама находилась в подобной ситуации. Когда папа ведущей оставил семью, она долго обижалась на родителя, не хотела общаться с ним. Однако Бородина считает, что дочерям Марии и Теоне повезло больше, чем ей. Ксения старается давать девочкам как можно больше любви, говорит им, что они красивые и умные. И ни с кем не сравнивает наследниц. Ксения убеждена, что у девочек, которых родители не обделяли любовью и нежностью, личная жизнь складывается удачно. Бородина считает, что ей не удается построить крепкую семью из-за сильного характера. В начале отношений эта особенность Ксении привлекает кавалеров. Но потом мужчины понимают, что ведущая не будет подчиняться их требованиям, и расстаются с ней.


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