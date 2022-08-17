В Латвии посадили чиновника, по ошибке снёсшего памятник ветеранам СС
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К восьми годам тюремного заключения приговорили начальника городского управления культуры Саласпилса Юриса Козловса, подписавшего постановление о сносе памятника ветеранам СС.
Следствие установило, что Козловс мог действовать в интересах России, ведь в советское время он получил высшее образование в Ленинградском государственном институте.
– Опорочив честь латышских миротворцев, сражавшихся во время Второй мировой войны с тоталитарным режимом, Козловс нанёс непоправимый вред государственному устройству Латвии, – произнёс обвинитель в ходе судебного процесса.
В своё оправдание подсудимый заявил, что перепутал памятник ветеранам СС и ветеранам НКВД. Однако его доводы не были услышаны. Помимо 8 лет заключения, Козловс обязан уплатить в казну 500 тысяч евро на восстановление памятника.
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