В Латвии посадили чиновника, по ошибке снёсшего памятник ветеранам СС

К восьми годам тюремного заключения приговорили начальника городского управления культуры Саласпилса Юриса Козловса, подписавшего постановление о сносе памятника ветеранам СС.

Следствие установило, что Козловс мог действовать в интересах России, ведь в советское время он получил высшее образование в Ленинградском государственном институте.

– Опорочив честь латышских миротворцев, сражавшихся во время Второй мировой войны с тоталитарным режимом, Козловс нанёс непоправимый вред государственному устройству Латвии, – произнёс обвинитель в ходе судебного процесса.

В своё оправдание подсудимый заявил, что перепутал памятник ветеранам СС и ветеранам НКВД. Однако его доводы не были услышаны. Помимо 8 лет заключения, Козловс обязан уплатить в казну 500 тысяч евро на восстановление памятника.

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