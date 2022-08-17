Целых два — глава Бюро нацбезопасности Польши о рычагах давления Варшавы на Москву

Поставки военной техники для ВСУ Украины и экономические санкции — это действенные инструменты давления на Кремль, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох. По его словам, которые приводит Polskie Radio, Польша стала одним из крупнейших доноров военной помощи Украине, наряду с Великобританией и США. При этом чиновник признал, что санкции хотя и работают, но эффект от них проявляется лишь через какое-то время.



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«У нас есть в распоряжении два действенных инструмента давления на Кремль, в том числе поставка военной техники для Вооружённых сил Украины и экономические санкции против России», — заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

По словам чиновника, вопреки тому, что говорят некоторые критики, антироссийские санкции действуют, но их ощутимые эффекты проявляются лишь через какое-то время. Он уверен, что снижение уровня производства в РФ стало уже заметно.

Солох также напомнил, что в первые недели конфликта военная помощь, оказываемая Украине, не была хорошо организована, она была рассредоточена и имела единичный характер, а теперь она становится более системной. Глава Бюро национальной безопасности обратил внимание на то, что именно Польша, наряду с США и Великобританией, стала одним из крупнейших доноров военной помощи Украине.



«На настоящий момент мы желаем, чтобы Украина обладала достаточным военным потенциалом для проведения решительного контрнаступления, которое позволит отбить оккупированные территории. Это позиция, с которой можно было бы подумать о переговорах в плане прекращения огня. Тем не менее в настоящее время прорыв на фронте всё ещё находится под вопросом», — констатировал он.

Глава Бюро национальной безопасности Польши не исключает, что воружённый конфликт на Украине может затянуться надолго. «На это могут уйти годы. Это чем-то напоминает ситуацию XVII века, когда царская империя завоёвывала Украину, а потом Крымское ханство. Эти войны длились годами», — констатировал Солох.