 

Что ждет купивших квартиры в Турции россиян

17.08.2022, 10:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Руководитель проектов инвестиционной компании Garnet Екатерина Сивова рассказала о самых распространенных мифах о жилье в Турции для россиян. Многие граждане нашей страны не представляют, насколько легко купить квартиру в этом солнечном уголке Земли, пишет сайт “Вести Подмосковья”. Самым частым заблуждением является миф о том, что в Турции слишком дорогое жилье.

По словам эксперта, цена на квартиры в Турции зависит от местонахождения жилья и наличия развитой инфраструктуры. Есть и доступные варианты, в том числе в популярных городах. К примеру, в Анталье можно купить квартиру от шести миллионов рублей.

“Сейчас недвижимость в Турции, как и в ряде других стран, не является чем-то недоступным. Другое дело, что многое зависит от локации, от близости к морю, от наличия или отсутствия развитой инфраструктуры. Сейчас вполне реально найти недорогие объекты в даже самых популярных у россиян городах”, – рассказал специалист.

Вторым заблуждением является миф о том, что квартиру в Турции следует приобретать недалеко от моря. Если собственник ищет квартиру для постоянного проживания и будет работать в Турции, то жилье ему подойдет и в городе.

Третье заблуждение о том, что рынок недвижимости в Турции полон рисков и ненадежных вариантов. Такие ситуации попадаются в любой стране, предупредил эксперт. Здесь важно заручиться поддержкой опытного риелтора, который проверит все документы, пишет РИА ФАН.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.10.20 / Нелли Уварова с мужем, Максим Виторган, Нино Нинидзе и другие на премьере спектакля “Горбачев”

06.02.21 / Для покрытия штрафа правительство выделит «Норникелю» 500 млрд рублей

16.10.20 / Скандалы: Москвичи не могут выплатить банкам 803 тыс. ссуд

16.02.22 / Главе “Газпрома” присвоено звание Героя Труда Китая

01.02.22 / Поднятие линии талии – идеальный вариант: несколько хитростей, как улучшить пропорции тела невысоким девушкам

07.04.22 / Почему плачет Сергей – Личное мнение

24.05.22 / Индийская компания Mahindra разработала новый рамный внедорожник Scorpio-N

28.09.20 / Скандалы: Отдать и забыть

01.08.20 / На ферме в Исландии, построенной на холме Эльфов, творятся странные вещи

20.07.20 / Не москвича заказывали? Получайте!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика