 

Празднование Дня флага России пройдет 22 августа на Поклонной горе

17.08.2022, 10:55, Разное
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Центральным мероприятием станет концерт на Поклонной горе. Он начнется в 17:00.

Для гостей выступят Александр Ф. Скляр, Сергей Бобунец, группы “Чайф”, “7Б”, “Сурганова и оркестр” и другие известные коллективы.

Также празднование Дня государственного флага пройдет в парках Москвы, библиотеках, музеях, кинотеатрах “Москино”, культурных центрах. Они подготовили тематические мероприятия.

День государственного флага учрежден указом президента Бориса Ельцина от 20 августа 1994 года.

Напомним, что 10 и 11 сентября москвичи отпразднуют 875-й День города. Столицу украсят флагами, декоративными конструкциями, праздничными плакатами.

Москва к празднику будет утопать в цветах. В популярных и знаковых общественных местах оформят самые красивые композиции. Они появятся на Манежной площади, улице Новый Арбат, на Кутузовском проспекте, в сквере у Большого театра, в парке Победы на Поклонной горе.


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