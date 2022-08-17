 

Главред «Московского комсомольца» разъяснил слухи об обысках в редакции

17.08.2022, 10:45, Новости дня
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Следственные действия, а не обыски проводились в редакции «Московского комсомольца», сообщил главный редактор газеты Павел Гусев.

«Это следственные действия, это не обыски. Никакого обыска не было, это все вранье. Это пришли [сотрудники], и были следственные действия: никого не обыскивали, ящики не выдвигали, компьютеры не ломали, на пол никого не клали, это были следственные действия. Посмотрели рабочее место и ушли», – сказал он ТАСС.

Ранее ряд Telegram-каналов опубликовал фото из редакции «Московского комсомольца», сообщив о проходящих там обысках. Гусев опроверг информацию об обысках в редакции, при этом во вторник был задержан журналист издания Лев Сперанский. Он занимался в «Московском комсомольце» расследованиями по криминальной тематике: освещал побег из ИВС в подмосковной Истре, писал про «скопинского маньяка» Виктора Мохова и ряд других резонансных судебных процессов и преступлений. После допроса его отпустили.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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