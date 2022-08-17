 

Адвокаты отказались работать на Трампа после обысков в его доме

17.08.2022, 10:45, Новости дня
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Бывший президент США Дональд Трамп и его помощники вот уже восемь дней после прошедших в его поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида обысков стараются собрать «команду уважаемых адвокатов», но те отказываются представлять интересы политика, сообщили СМИ.

«Все говорят ему нет», – передает ТАСС сообщение газеты «Вашингтон пост».

По данным газеты, Трамп намеревается найти адвоката по уголовным делам с большим опытом работы с Министерством юстиции США. Источники издания утверждают, что доверенные лица 45-го президента США и его советники крайне обеспокоены адвокатами, которые уже работают на него. По их оценке, у большинства из них почти нет опыта в такого рода делах.

В свою очередь представитель бывшего президента Тейлор Будович выступил с заявлением и подчеркнул, что Трампа представляют «одни из самых сильных адвокатов в стране», а любое предположение о слабости команды его юристов «продиктовано только завистью».

Обычно, как пишет газета, представление интересов бывшего президента в адвокатской среде считается престижным делом. В обычной ситуации влиятельных адвокатов могли бы привлечь сложности этого дела и публичность процесса. Однако поискам компетентных юристов мешает характер бывшего президента. Политик, по утверждению издания, отличается «склочностью» и имеет репутацию человека, который не слушает советы других людей.

Между тем газета «Нью-Йорк таймс» сообщила, что агенты Федерального бюро расследований (ФБР) допросили двух бывших сотрудников экс-президента США Дональда Трампа по делу о секретных документах.

«Два бывших чиновника Белого дома – советник Пэт Чиполлоне и его заместитель Патрик Филбин – были допрошены сотрудниками ФБР в связи с хранением секретных документов в поместье Дональда Трампа», – передает газета. Точные даты бесед не сообщаются.

По информации издания, в общей сложности уже восемь человек, работавших в администрации Трампа, были допрошены ФБР после начала расследования министерством юстиции США того, как бывший президент обращался с секретными документами, находившимися в его поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что агенты ФБР изъяли три паспорта в ходе обысков в его поместье, включая один документ с истекшим сроком действия.

Напомним, сотрудники ФБР провели обыск в поместье Трампа во Флориде, предположительно, в рамках расследования дела о ненадлежащем обращении с документами.

В списке изъятого значатся коробки с документами, заметки, фотографии и совершенно секретные бумаги. В Белом доме заявили, что узнали об обыске только из СМИ.

При этом сам Трамп уверен, что президент США Джо Байден знал о предстоящих обысках. Трамп назвал изъятые ФБР документы рассекреченными.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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