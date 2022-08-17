 

ЕР передала лекарственные наборы семьям с детьми в Херсонской области

17.08.2022, 10:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Добровольцы «Единой России» сформировали специальные лекарственные наборы для семей с детьми и доставили их в населенные пункты Херсонской области. Кроме того, семь сел Каховского и Чаплинского районов получили очередную партию продуктов.

«Помощь от гуманитарной миссии «Единой России» получают не только жители Херсона, но и самых отдаленных сел области. За два с половиной месяца мы раздали более 710 тонн продуктов. Особое внимание уделяем медицинской помощи и обеспечению населения различными препаратами. Во многих населенных пунктах люди не могут купить лекарства, потому что аптеки не работают. К нам обращаются за простейшими лекарствами – жаропонижающими, от головной боли, не говоря уже об узкопрофильных препаратах. Поэтому в каждое село приезжаем с большим запасом медикаментов, а теперь и со специальными наборами для семей с детьми от 0 до 18 лет», – рассказал депутат Госдумы, замруководителя фракции «Единая Россия», руководитель гуманитарной миссии партии по направлению «Юг» Игорь Кастюкевич.

По словам врача гуманитарного центра «Единой России» в Херсоне Павла Марина, в специальных медицинских наборах есть все необходимое. В них входят: жаропонижающие, антибиотики, болеутоляющие, капли в глаза и нос, препараты, которые помогают при отравлении, ожогах и острой респираторной инфекции. Также медики собрали ряд витаминов, чтобы дети росли здоровыми и крепкими, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Вместе с продуктами такие наборы получили некоторые семьи с детьми Чаплинского и Каховского районов. Всего за день добровольцы раздали более 1500 продовольственных пакетов жителям сел Наталовка, Марьяновка, Цукуры, Раздольное, Червоное Подолье, Павловка и Новый Гай.

В каждом из населенных пунктов семьям с новорожденными и будущим родителям участники гуманитарной миссии вручают специальные наборы от «Единой России».

«Теперь можно не переживать, что нужно что-то купить для ребенка. Ребята подарили набор, в котором есть все – от влажных салфеток до одежды. Еще нам дали продукты и пакет с лекарствами, там тоже детского много. Это большая помощь для нашей семьи, спасибо!» – поделилась будущая мама из Каховского района.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.01.22 / Волонтеры Победы поздравили более 30 тыс. ветеранов по всему миру с Новым годом

08.02.21 / Штабная тренировка РФ и Белоруссии стартовала в Минске

23.12.21 / SRF – Брюссель снова подаёт иск против Польши — финансовые санкции не за горами

10.04.21 / Пушков обвинил Киев в стремлении вовлечь НАТО в конфликт в Донбассе

04.04.21 / В Николаеве водитель Tesla наехал на патрульного – полиция

26.07.20 / Куценко ответил на обвинения в домогательстве

29.01.21 / Guardian – Джонсон призвал шотландцев прекратить «бесконечные разговоры» о независимости

07.07.20 / Homo sovieticus поддерживают Трампа, потому что его образ и риторика идеально вписываются в привычную для них картину мира

24.11.21 / Врио главы Ярославской области вручил паспорт вернувшемуся из «рабства» земляку

15.02.22 / В твиттере появилась официальная информация о технических требованиях для игры Elden Ring

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика