ЕР передала лекарственные наборы семьям с детьми в Херсонской области

Добровольцы «Единой России» сформировали специальные лекарственные наборы для семей с детьми и доставили их в населенные пункты Херсонской области. Кроме того, семь сел Каховского и Чаплинского районов получили очередную партию продуктов.

«Помощь от гуманитарной миссии «Единой России» получают не только жители Херсона, но и самых отдаленных сел области. За два с половиной месяца мы раздали более 710 тонн продуктов. Особое внимание уделяем медицинской помощи и обеспечению населения различными препаратами. Во многих населенных пунктах люди не могут купить лекарства, потому что аптеки не работают. К нам обращаются за простейшими лекарствами – жаропонижающими, от головной боли, не говоря уже об узкопрофильных препаратах. Поэтому в каждое село приезжаем с большим запасом медикаментов, а теперь и со специальными наборами для семей с детьми от 0 до 18 лет», – рассказал депутат Госдумы, замруководителя фракции «Единая Россия», руководитель гуманитарной миссии партии по направлению «Юг» Игорь Кастюкевич.

По словам врача гуманитарного центра «Единой России» в Херсоне Павла Марина, в специальных медицинских наборах есть все необходимое. В них входят: жаропонижающие, антибиотики, болеутоляющие, капли в глаза и нос, препараты, которые помогают при отравлении, ожогах и острой респираторной инфекции. Также медики собрали ряд витаминов, чтобы дети росли здоровыми и крепкими, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Вместе с продуктами такие наборы получили некоторые семьи с детьми Чаплинского и Каховского районов. Всего за день добровольцы раздали более 1500 продовольственных пакетов жителям сел Наталовка, Марьяновка, Цукуры, Раздольное, Червоное Подолье, Павловка и Новый Гай.

В каждом из населенных пунктов семьям с новорожденными и будущим родителям участники гуманитарной миссии вручают специальные наборы от «Единой России».

«Теперь можно не переживать, что нужно что-то купить для ребенка. Ребята подарили набор, в котором есть все – от влажных салфеток до одежды. Еще нам дали продукты и пакет с лекарствами, там тоже детского много. Это большая помощь для нашей семьи, спасибо!» – поделилась будущая мама из Каховского района.

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