 

На месте памятника танку Т-34 под Нарвой установят бюст белогвардейского генерала Юденича

17.08.2022, 9:33, Разное
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Правительство Эстонии приняло решение установить на месте советского памятника Т-34 бюст генерала Николая Юденича, который в годы Гражданской войны руководил антибольшевистскими силами на северо-западе России.

В ближайшее время будет объявлен тендер на разработку проекта памятника, а сам бюст должен быть готов к маю 2023 года.

Санкции против РоссииМинистр культуры страны Аннели Отт считает, что хотя Юденич и был российским военачальником, он, как бы сказали сегодня, был также и «хорошим русским».

– Бок о бок с нашими героическими предками он сражался с большевистской чумой, поэтому, безусловно, мы можем увековечить его имя на эстонской земле. Этот человек боролся за свободу, а не за имперские идеалы, – сказала она.

Соглашение о замене советских монументов на памятники белогвардейцам было достигнуто на встрече министров иностранных дел ЕС в июле 2022 года. Это стало компромиссом между желанием стран Центрально-Восточной Европы избавиться от советского наследия, и позицией Германии и Франции, которые не хотели бы излишне обострять отношения с Москвой.

По информации авторитетной французской газеты L’Humanité, всего планируется заменить более сотни памятников в Прибалтике, Польше и Чехии. На эти цели из бюджета ЕС будет выделено более 50 миллионов евро.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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