Жителей Львова призвали запасаться дровами

Мэр Львова Андрей Садовой призвал жителей города готовиться к тяжелой зиме.

«Горожанам стоит готовиться к ситуации, которую сложно себе представить. Дрова никто не отменял», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

Он также сообщил, что власти города закупают печи-буржуйки в большом количестве – «они единственное, что останется, если остальное работать не будет».

В мэрии, кроме того, предложили гражданам покупать электрочайники на случай отключения газа, а также электроприборы на аккумуляторах и сухой спирт.

По данным «Страны.ua», кубометр дров в Украине за последнее время подорожал примерно вдвое и стоит уже 1,5-2 тыс. гривен (2,5-3,3 тыс. рублей по официальному курсу). Кроме того, спрос на электрические обогреватели вырос по сравнению с прошлым годом в 15-20 раз. Издание пишет, что буржуйки и котлы (и электрические, и на дровах, и на пелетах) также «разметают».

Несколькими днями ранее мэр Киева Виталий Кличко предупредил жителей столицы о проблемах с отоплением зимой и призвал подготовить теплую одежду и одеяла.

Между тем украинцев призывали эвакуироваться на освобожденные Россией территории.

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