Члена оргкомитета Олимпиады в Токио арестовали по подозрению в получении взятки

Токийская прокуратура в среду по подозрению в получении взятки арестовала 78-летнего Харуюки Такахаси, который в период подготовки и проведения летних Олимпийских игр в Токио был членом организационного комитета соревнований, сообщило агентство Киодо.

Такахаси подозревают в получении взятки в несколько десятков миллионов иен от крупного местного производителя одежды Aoki, который впоследствии стал официальным спонсором Игр, передает ТАСС.

В июле следователи уже провели обыски в доме Такахаси, а также в офисе рекламного агентства Dentsu, где он ранее работал. Такахаси неоднократно подчеркивал, что ранее имел тесные деловые контакты с Aoki, когда занимал должность старшего управляющего в крупнейшем рекламном агентстве страны Dentsu, но полностью оборвал их, как только стал членом оргкомитета Игр.

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