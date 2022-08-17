 

Члена оргкомитета Олимпиады в Токио арестовали по подозрению в получении взятки

17.08.2022, 9:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Токийская прокуратура в среду по подозрению в получении взятки арестовала 78-летнего Харуюки Такахаси, который в период подготовки и проведения летних Олимпийских игр в Токио был членом организационного комитета соревнований, сообщило агентство Киодо.

Такахаси подозревают в получении взятки в несколько десятков миллионов иен от крупного местного производителя одежды Aoki, который впоследствии стал официальным спонсором Игр, передает ТАСС.

В июле следователи уже провели обыски в доме Такахаси, а также в офисе рекламного агентства Dentsu, где он ранее работал. Такахаси неоднократно подчеркивал, что ранее имел тесные деловые контакты с Aoki, когда занимал должность старшего управляющего в крупнейшем рекламном агентстве страны Dentsu, но полностью оборвал их, как только стал членом оргкомитета Игр.

Ранее швейцарский суд города Беллинцона оправдал бывшего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера и экс-главу Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини по делу о мошенничестве.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.09.20 / Общество: Кто привез секреты «Новичка» на Запад

25.11.20 / Россия ответила на претензии США к Газпрому

29.01.22 / Кличко рассказал, как Киев готовится к возможному полномасштабному вторжению РФ

26.01.22 / Первые российские спортсмены вылетели в Пекин для участия в Олимпиаде

27.02.21 / Ученые подсчитали количество трещин в корпусе МКС

24.01.22 / “Бесстыдство и вакханалия”, “Шикарная милфа”. 39-летняя Водонаева оттянула трусы и показала голый лобок

17.07.21 / Эксперт: Трехдневное голосование сводит к нулю риск заражения COVID на избирательных участках

23.03.22 / СМИ: Власти США готовят санкции в отношении депутатов Госдумы

09.02.22 / Тбилиси и Ереван не смогли поделить мацони

05.10.20 / Разумков ограничил доступ журналистов в парламент

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика