Американский военный эксперт заявил о страхе Украины проиграть из-за Европы

Украинское руководство опасается, что Евросоюз вынудит их смириться со сложившимся в результате российской спецоперации положением вещей, и это будет означать поражение Киева, сообщил Spiegel американский военный эксперт Майкл Кофман.

По мнению специалиста, в бывшей советской республике понимают, что ЕС уже исчерпывает свои возможности по поставкам оружия Киеву. Из-за этого, прогнозирует Кофман, ВСУ в скором времени ждет «боеприпасная диета», которая пагубно скажется на возможностях украинских военных в боях, пишет РИА «Новости».

«И я думаю, что их больше всего беспокоит, что, если они не достигнут ничего существенного между началом зимы и началом следующего года, они могут оказаться под давлением, чтобы смириться с патовой ситуацией. И это было бы поражением для Украины», – сообщил Кофман.

При этом военный эксперт оценил военные возможности украинских военных, отметив, что несмотря на большое количество личного состава, количество действительно пригодных к боевым действиям подразделений в ВСУ крайне ограничено.

При этом политолог Конрад Ренкас заявил, что польские СМИ представят поражение Киева в спецоперации как стратегическую победу Украины.

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