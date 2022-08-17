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В июле инфляция в Ярославской области вновь немного снизилась

17.08.2022, 9:21, Детали
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Овощи и пиломатериалы в регионе подешевели, а рост цен на фрукты и гаджеты замедлился в годовом выражении.

По данным ярославского отделения Банка России в июле годовая инфляция в Ярославской области снизилась до 15,6% после 16,9% в июне. На динамике показателя положительно сказался рост предложения на отдельных товарных рынках, а также спад спроса жителей региона на ряд непродовольственных товаров после его всплеска в начале весны.

Что касается продовольствия, то на этот рынок повлияло укрепление рубля в предыдущие месяцы, а также отмена таможенных пошлин на ввоз отдельных видов овощей и фруктов. В результате поставки продукции увеличились. Кроме того, хороший урожай в южных регионах России способствовал обеспечению рынка отечественными овощами. В итоге капуста и картошка подешевели в годовом выражении после удорожания в июне. Расширилась и география импортных поставок овощей и фруктов за счет отмены запрета на их ввоз из ряда стран. В результате годовые темпы прироста цен на яблоки, бананы и виноград снизились. Аналогичную динамику можно наблюдать и в ценах на молоко и творог. Здесь причина уже местного характера – в регионе развивается сельхозпроизводство, поставки увеличиваются.

После экспортных ограничений выросли поставки пиломатериалов на внутреннем рынке, а спрос на них, наоборот, стал меньше после всплеска в начале весны. Соответственно, цены на пиломатериалы снизились в годовом выражении. А далее произошло и уменьшение годовых темпов прироста цен на корпусную и мягкую мебель. Такая же динамика – в ценах на смартфоны, телевизоры и отдельные виды бытовой техники. Причина – ослабление спроса, постепенное налаживание параллельного импорта, а также укрепление рубля.

Если говорить о перспективах, то Банк России ожидает, что к концу 2022 года инфляция в стране уменьшится до 12-15%. В 2023 году с учетом проводимой денежно-кредитной политики она составит 5-7% и вернется к 4% в 2024 году.




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