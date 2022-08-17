Обновляем гардероб к новому сезону: цветовые палитры, которые будут в тренде осенью 2022 года

Приближается осень, а это означает, что с приходом нового сезона поменяются и модные тренды. Дизайнеры подготовили для нас насыщенную цветовую палитру, поэтому нам точно будет, из чего выбрать. Вот, какие цвета и оттенки будут актуальными осенью 2022 года.

Кремовый

Одежда нежного кремового оттенка поможет сделать образ более романтичным, воздушным и в то же время гламурным. Не зря светлую пастель выбирают люди из высшего общества: такая одежда выглядит роскошно и дорого.

Комбинируйте кремовые вещи с песочными и с нюдовыми, чтобы создать целостный и органичный ансамбль.

Верблюжий

Обычно в осеннем сезоне преобладал насыщенный шоколадный оттенок, но в этом году победил верблюжий. В этом нет ничего удивительного, ведь он прекрасно комбинируется с вещами любых других цветов. В частности, удивительные сочетания благодаря совмещения верблюжьего с красным или горчично-желтым.

Вы также можете объединить сразу два модных тренда, создав наряд в молочно-верблюжьих оттенках.

Сиреневый

Если вы ищете яркие и насыщенные цвета, то обратите внимание на глубокий сиреневый. Он также будет в моде в предстоящем сезоне. Создавайте эффектные монохромные луки, объединяя в одном наряде вещи разных оттенков: от бледно-пастельного, почти выцветшего, до глубокого и яркого.

Обратите внимание, что сиреневый хорошо сочетается с верблюжьим и с кремовым оттенками, а это означает, что в одном наряде можно совместить сразу три тренда. Как мы видим, дизайнеры постарались на славу и предложили те цвета, которые превосходно гармонируют между собой.

Оливково-зеленый

Еще один традиционный цвет осени — это зеленый. Кстати, такой оттенок в одежде сохранял лидирующие позиции в том числе и весной, и летом 2022 года. В предстоящем сезоне он также будет актуальным, но с небольшой поправкой: одежда должна быть с оливковым оттенком, а не насыщенного цвета зелени.

Фуксия

Создать яркий и самобытный образ можно с помощью одежды оттенка фуксии. Это жизнеутверждающий цвет поднимет настроение и вам, и окружающим. Комбинируйте его с морковным для создания целостного ансамбля. А если не хотите слишком перегружать образ, тогда возьмите одну яркую вещь и сочетайте ее с теми, которые имеют более бледный оттенок.

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Оранжевый

Еще летом мы видели, как уверенно набирала обороты ярко-оранжевая одежда. Данный тренд сохранится и в предстоящем сезоне, поэтому не торопитесь прятать вещи такого оттенка далеко в шкаф.

С ними можно создавать красивые образы в повседневном и в уличном стиле.

Апельсиновый

Помимо насыщенного оранжевого, в моде также будет одежда более бледного апельсинового оттенка. Она красиво сочетается с черными вещами. Благодаря такой комбинации вам не составит труда создать офисно-деловой лук, который восхитит ваших коллег.

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Другие модные оттенки

Из насыщенных цветов можно выделить красный. Правда, он не должен быть алым: скорее, более приглушенным и глубоким. Одежда подобного оттенка красиво сочетается с оранжевыми вещами.

Лиловый и телесный — те оттенки, на которые также стоит обратить внимание. Они помогают в создании как романтичных, так и строгих образов (если к ним добавить темный базовый оттенок: например, глубокий синий или даже черный).

Традиционно будет в фаворе синий цвет: причем как яркий, так и небесно-голубой. Одежда такой цветовой гаммы подойдет для создания офисно-деловых луков: для собеседований, деловых встреч, переговоров. А все потому, что в психологии синий олицетворяет надежность, безопасность, защищенность. И если вы пришли в одежде синего или голубого цвета, это означает, что вы серьезный и ответственный человек. По крайней мере, такой вас увидят и будут воспринимать окружающие во время деловых переговоров.