В Ярославской области продолжает расти соискательская активность

Аналитики hh.ru проанализировали динамику активности соискателей из Ярославской области за последнее время.

Выяснилось, что за месяц жители региона стали на 7% чаще выходить на рынок труда. Таким образом, необычно высокая активность соискателей этим летом продолжает держаться в регионе.

– Если сравнить соискательскую активность жителей области, в этом году по сравнению с прошлым, мы увидим общую тенденцию роста – люди стали чаще выходить на рынок труда, интересоваться подработкой, а также мониторить ситуацию и развивать карьерную траекторию. Так, сейчас ярославцы разместили на hh.ru уже на 17,6% резюме больше по сравнению с июльскими показателями 2021 года. При такой ситуации работодатели могут оперативно находить нужных сотрудников и закрывать вакансии, а бизнес не простаивает в поисках персонала. Важно, что несмотря на рост числа соискателей резкого увеличения конкуренции за рабочие места, и как следствие сложностей с поиском новой работы, пока не наблюдается, – отмечает Мария Токарева, ведущий менеджер по маркетингу и связям с государственными органами hh.ru по Северо-Центральному региону.

Аналитика показывает, что прямо сейчас представители 13 из 28 профессиональных сфер Ярославской области находятся в активной фазе поиска работы и подработки. Лидерами по числу новых резюме и выходу на рынок труда за последнее время стали выпускники вузов и студенты – они разместили на 19% резюме больше, чем в начале лета. Ещё активно ищут работу сервисные специалисты (+11,5% новых резюме), ИТ-специалисты (+6,6%), соискатели из гостинично-туристической сферы (+6,6%), преподаватели и научные работники (+6,5%).

В свою очередь снизили активность на данный момент и стали меньше интересоваться трудоустройством соискатели, имеющие опыт работы в госсекторе, банковские служащие, домашний персонал, а также специалисты из области автобизнеса.

Среди регионов Центрального ФО наибольшая активность соискателей, которым срочно требуется работа, за месяц зафиксирована в Брянской области (+11,1% новых резюме за месяц), в Белгородской области (10,1%) и во Владимирской области (9,7%). Жители этих регионов обогнали по активности на рынке труда и поиску новой работы москвичей (+3,3% новых резюме за месяц).

Тем временем, SuperJob проанализировал 55 000 вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн человек и отобрал самые высокооплачиваемые предложения августа в Ярославле.

В Ярославле в августе больше всего готовы платить врачу стоматологу-ортодонту. Ищут сотрудника с высшим медицинским образованием, действующим сертификатом, медицинской книжкой и специализацией. Компания предлагает зарплату 300 тыс. рублей, предоставление жилья и возможность профессионального развития и обучения.

На втором месте – вакансия менеджера по развитию агентской группы с зарплатой 96 тыс. рублей. Успешный кандидат должен иметь успешный опыт личных продаж и навыки ведения переговоров и работы с возражениями. Работодатель предлагает обучение на локальном и федеральном уровне, премии и возможность удаленной работы.

На третьем месте – начальник мебельного производства с зарплатой от 90 тыс. рублей. Будущий сотрудник должен иметь релевантный опыт работы от трех лет, высшее техническое образование и знания законодательных и нормативных правовых актов, организационно-распорядительных документов и методических материалов, касающихся производственно-хозяйственной деятельности предприятия.

В рейтинг также вошли вакансии регионального инженера по эксплуатации с зарплатой от 75 тыс. рублей и начальника газовой службы с зарплатой от 70 тыс. рублей.

Две самые высокооплачиваемые вакансии в августе в небольших российских городах – вакансии врача стоматолога-ортодонта в Ярославле, которому готовы платить 300 000 руб., и предложение для стоматолога-ортопеда в Томске – также 300 000 руб.

В августе в топе наиболее высоких зарплатных предложений — вакансии руководителей высшего и среднего звена, менеджеров по продажам, программистов, инженеров, водителей, квалифицированных рабочих.

В Хабаровске, Ярославле, Саратове, Тюмени и Томске в числе наиболее оплачиваемых позиций — вакансии врачей. Так, например, зубному технику в Тюмени готовы платить 150 тыс. рублей.

В Тюмени также в топ вошла вакансия директора по персоналу на зарплату от 170 тыс. руб.

Во Владивостоке и Хабаровске среди лучших по оплате — вакансии главных инженеров, которым готовы платить до 150 тыс. руб. Также в Хабаровске машинисту экскаватора готовы платить зарплату 130 000 руб. Водителю-экспедитору категории Е готовы платить до 150 000 руб. в Астрахани. В Пензе в первых строчках рейтингах − наладчик токарных автоматов, которому обещают от 140 тыс. руб., в Рязани — руководителя юридического отдела (от 100 тыс. руб.). В Иркутске начальнику ремонтного цеха готовы платить от 100 000 руб.

Индекс рынка труда составляет 0,97 пункта, что на 0,03 пункта ниже средней рекрутинговой активности компаний в аналогичные периоды 2017—2019 гг. За неделю HR-активность практически не изменилась (минус 0,01 пункта), число вакансий уменьшилось на 5%.

За прошедшую неделю наибольший прирост спроса на персонал SuperJob отмечает в страховой отрасли и банковской сфере (+14 и +12% соответственно). Вакансий для кадровых специалистов стало больше на 9%. В промышленности спрос вырос на 8%: стало больше вакансий в сфере лесозаготовки и машиностроении. На 8% больше вакансий и в сфере образования: работодатели спешат укомплектовать штат к началу учебного года. Спрос на сотрудников служб доставки вырос также на 8%. На 7% больше вакансий в консалтинговой отрасли.

Спрос на специалистов по закупкам вырос на 5%, в ритейле же прирост составил 2% за неделю.

IT-вакансий больше на 2%. В таких сегментах рынка труда как «Строительство, недвижимость, эксплуатация», «Административная работа, секретариат, АХО» и «Бухгалтерия, финансы, аудит» число вакансий за неделю не изменилось.