Глава нацбанка Польши якобы заявил о планах ФРГ «вернуть» бывшие земли

Германия хочет «тем или иным образом вернуть» бывшие земли в пределах границ Польши, сообщил Gazeta Polska председатель национального банка страны Адам Глапинский.

По его мнению, планам ФРГ вряд ли помешает риск возникновения хаоса в самой стране.

«Если раньше речь шла о слиянии германских государств или поглощении ГДР, то есть бывшей советской оккупационной зоны, то с момента выполнения этой задачи – о возвращении в той или иной форме своих бывших земель, находящихся сейчас в пределах польских границ», – передает РИА «Новости» слова Глапинского.

Глава польского нацбанка считает, что Берлин также планирует «подчинить себе» пояс стран между Германией и Россией.

«Путь к реализации этого сценария открыл выход Великобритании из ЕС», – предположил собеседник газеты.

Глапинский считает, что у Германии сложилось такое представление о «равновесии в Европе будущего».

Ранее глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Париж и Берлин управляют Евросоюзом в стиле олигархии.

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