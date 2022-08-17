Мнение: Провал (sic!) на фронте вынудил Зеленского ухватиться за «оружие слабых»

Союзническая армия продолжает натиск в Донбассе, тогда как все угрозы ВСУ о контрнаступлении оказались блефом. Похоже, для Киева это стало поводом перейти к запасному плану – терактам и диверсиям в российском тылу. Сразу несколько диверсий произошли в приграничных регионах – под Курском и в Крыму. Но террор, как известно, оружие слабых. Нейтрализовать группы лазутчиков – вполне посильная задача.

О том, что Украина располагает хорошо подготовленными современными Силами специальных операций (ССО) было известно задолго до 24 февраля. Как писала газета ВЗГЛЯД, за несколько суток до этой даты произошло первое столкновение с диверсионной группой ВСУ, которую пытались эвакуировать с территории Ростовской области. Это был последний факт их применения в мирное время.

После начала спецоперации глупо было бы ожидать, что ССО будут сидеть сложа руки и не приложат усилий для нанесения максимального урона всеми доступными способами, в том числе и в приграничных регионах России.

Как стало известно накануне, активизация украинских диверсионно-террористических групп в российском тылу произошла в начале августа.

Теракт под Курском

Украинские диверсионные группы трижды – 4, 9 и 12 августа – совершили нападения в Курчатовском районе Курской области. Они подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередач (110, 330 и 750 кВ), сообщила ФСБ. Это были линии, по которым соседняя Курская АЭС снабжает местные промышленные предприятия, транспорт, системы жизнеобеспечения, социальные учреждения, и даже поставляет энергию соседним регионам. «Данные действия диверсантов привели к нарушению технологического процесса функционирования АЭС», – пояснили в спецслужбе.

Нападавшие объявлены в розыск в рамках возбужденных СКР уголовных дел по статье «Теракт». Одновременно спецслужбы вместе с Росгвардией усилили охрану объектов атомной энергетики, сообщает ТАСС.

В свою очередь, «Росэнергоатом» – электроэнергетический дивизион Росатома – сообщил, что с 4 по 12 августа на Курской АЭС происходило снижение суммарной мощности из-за неисправности на подстанции за пределами станции, но сейчас все работает в прежнем режиме, – второй и третий энергоблоки несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Радиационный фон на АЭС и вокруг не превышен.

Судя по всему, действия украинских диверсантов в Курской области носили спонтанный характер, свои мишени они выбирали по степени максимальной доступности, считают эксперты. Повредить обычную беззащитную линию электропередач (ЛЭП), пусть даже она и ведет от ближайшей АЭС, не составляет особого труда, объясняет специалист в области атомной энергетики Алексей Анпилогов.

«Изоляторы ЛЭП сделаны из стекла и легко поражаются даже стрелковым оружием, ведь такие объекты попросту не рассчитаны на обстрел, напоминает он. При этом процедура восстановления таких ЛЭП достаточно стандартна, ремонтные бригады могут делать это очень оперативно», – отметил он.

Но если террористы спланируют комплексную атаку на основную и дублирующие линии, предупреждает собеседник, то они могут добиться того, что главный системный оператор будет вынужден глушить генерирующие мощности. Иными словами, когда из строя выходят опоры ЛЭП, ведущие от атомной станции, самой АЭС становится некуда девать выработанный ток, поскольку связь с потребителем нарушена.

«Нужно останавливать работу турбины АЭС, после чего расхолаживать реактор и стравливать пар.

Это сложная и долгая работа. После подобных инцидентов реактор быстро к работе не вернуть», – поясняет газете ВЗГЛЯД эксперт.

«Правда, такие сценарии отрабатываются персоналом АЭС, поскольку такое может произойти не только в случае диверсии, но и после климатических форс-мажоров – бури, торнадо и так далее. Также, на генераторе стоит защита, которая не позволяет ему уйти в запредельные обороты. Но подобные происшествия, конечно, снижают ресурс турбинного и генераторного оборудования АЭС», – сетует Анпилогов.

Курская АЭС расположена около города Курчатов, станция оснащена четырьмя энергоблоками с реакторами РБМК-1000. АЭС входит в первую четверку равных по мощности атомных станций РФ и служит важнейшим узлом Единой энергетической системы страны. Основной потребитель – энергосистема «Центр», которая охватывает 19 областей Центрального федерального округа.

Посеять террором панику у местного населения диверсантам не удалось, утверждает член Общественной палаты РФ, директор Центра регионального развития Курской области Константин Комков. «Огромную роль тут сыграло информирование о происходящем со стороны представителей власти, военных и правоохранительных органов – причем, в постоянном режиме. Данные приходят от первых лиц региона, через официальные паблики в онлайне – это лучшая профилактика против нервозности местных жителей», – отметил он.

«Понятно, что в обществе есть некая напряженность, но все – в контролируемых пределах. Все понимают, что усиление мер на атомных объектах и ограничение передвижения в некоторых зонах – вынужденное решение властей региона, направленное на сохранение безопасности», – добавил Комков газете ВЗГЛЯД.

Диверсия в Крыму

Во вторник в другом силовом ведомстве – в Минобороны – тоже сообщили о диверсии, но уже в Крыму. Около шести часов утра в Джанкойском районе, у села Майское, в воинской части в сдетонировали боеприпасы, пострадали два человека. Из близлежащих населенных пунктов пришлось эвакуировать около 3 тыс. человек, объявил глава региона Сергей Аксенов. В результате разлета боеприпасов был поврежден участок железной дороги. Поезда, которые следовали в Симферополь с материковой части России, были вынуждены останавливаться в районе Феодосии, оттуда пассажиров развозили автобусами. Впрочем, уже к вечеру ремонт дороги был завершен и движение поездов восстановилось.

Тем временем, The New York Times со ссылкой на анонимного высокопоставленного киевского чиновника сообщает, что диверсию в Крыму совершило элитное подразделение ВСУ, «действующее в тылу врага».

В обращении в ночь на среду украинский президент Владимир Зеленский намекнул на новые диверсии в Крыму. «И я прошу всех наших людей в Крыму, других регионах на юге Украины быть очень внимательными и не приближаться к различным военным объектам, а также складам с боеприпасами и штабам», – цитирует Зеленского «МК».

Понятно, что на полуострове действует группа профессионалов, считает военный эксперт Алексей Леонков. «Ранее в Крыму уже была атака на штаб Черноморского флота и на аэродром в Новофедоровке. В обоих случаях сработала диверсионная разведывательная группа», – сообщил он газете ВЗГЛЯД. По мнению Леонкова, у подобных нападений сразу несколько целей: команде Зеленского необходим медийный резонанс, а громкие диверсии призваны отвлечь внимание украинской общественности от поражений ВСУ на фронте. «Позитивных новостей у украинской армии нет, анонсированного Зеленским контрнаступления на Херсон тоже нет. Появилась информация о том, что главкому ВСУ Валерию Залужному поставили задачу до 24 августа совершить какой-то тактический прорыв. Возможно эта диверсия – часть подобных планов», – не исключает собеседник.

Между тем в крымских пабликах распространились видеозаписи, на которых предположительно запечатлен тот самый склад у Майского, который и подвергся нападению. Видео записано одним из пассажиров поезда, проезжавшего мимо воинской части. Судя по данной записи, военный склад из проезжающего поезда прекрасно виден. Причем, склад боеприпасов и бронетехника находились в непосредственной близости друг от друга. Понятно, что такое соседство позволяет нанести максимальный ущерб в случае взрыва. Наверняка, информация о том, как охраняются объекты, также была собрана вражеской агентурой.

При этом современная техника позволяет диверсанту легко сбросить зажигательное или взрывное устройство на объект: достаточно задействовать беспилотник гражданского назначения, даже игрушечный.

Способы, которыми диверсанты ССО проникли в Крым, могли быть разными. Вряд ли кто-то станет прыгать с парашютом в густонаселенном районе. В Крым удобнее всего забросить группы 73-го центра морских специальных операций из Очакова – то есть морским путем. Это один из наиболее скрытных способов. В разгар курортного сезона надувная лодка не станет подходить к самому берегу из опасений быть замеченной случайным туристом. Обычно в таких ситуациях примерно в миле от берега диверсанты прыгают в воду и далее плывут. Разумеется, все это происходит в темное время суток. На берегу водолазы зарывают в тайнике гидрокостюмы, ласты и дыхательный аппарат, если он использовался. Из герметичных мешков десантники достают одежду, поддельные документы, деньги и все необходимое. Затем растворяются в толпе местных жителей. После диверсии лазутчики уходят тем же путем, которым пришли.

Что касается Курской области, то там, насколько известно, сплошной линии границы пока не создано и при желании до сих пор можно перейти границу пешком, например, в лесополосе.

Что же делать? Прежде всего, взбодрить сотрудников региональных силовых структур. На период СВО в приграничных районах, в том числе и в курортных, необходимо ввести строгий контрразведывательный режим. Понятно, что в Симферополе сразу возмутятся, ведь такая мера ставит под угрозу туристический сезон. Однако что важнее: недополученная прибыль от провала сезона или материальные потери важных гражданских и военных объектов, да еще и человеческие жертвы?

Россия сейчас проводит в Украине еще и контртеррористическую операцию, говорит в этой связи Анпилогов. Он напомнил, что в новом пакете помощи Вашингтона Киеву появилась и взрывчатка C4 – пластид, который очень трудно найти даже с помощью служебных собак. Противостоять таким гибридным атакам наши спецсужбы должны путем использования своей тайной агентуры и выявления украинских диверсионно-разведывательных групп, считает он. «Это очень кропотливая работа для пограничников и для спецлужб в целом.

Можно, кстати, попытаться решить вопрос радикально – созданием буферной зоны шириной в несколько километров в Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Тогда российские силовики смогут превентивно выслеживать там диверсантов с помощью беспилотников и патрулей», – отметил Анпилогов.

«Спецоперация продемонстрировала полную импотенцию украинской стороны. Российская армия постоянно проводит наступательные операции, а контрнаступления украинской стороны заканчиваются полной неудачей. Это, видимо, стало поводом для западных кураторов Киева поручить переходить к плану «Б» – террористической тактике. А террор, как мы знаем – это оружие слабых», – резюмировал эксперт.

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