Новейшую систему для подготовки специалистов РСЗО показали на «Армии-2022»

На международном военно-техническом форуме «Армия-2022» представили новейшую комплексную интеллектуальную систему с дополненной реальностью для подготовки ракетчиков и артиллеристов.

Авторами этой системы выступают сотрудники Михайловской военной артиллерийской академии – на сегодня это единственное в РФ высшее учебное заведение, где готовят кадры для ракетных войск и артиллерии, передает РИА «Новости».

Как сказал начальник отдела организации научной работы и подготовки научно-педагогических кадров академии Сергей Шадрин, новейшее оборудование уже задействовано для подготовки специалистов к выполнению боевых задач в рамках спецоперации на Украине.

Сама обучающая система состоит из нескольких этапов, в ее основе – современные компьютерные технологии с применением QR-кодов. Обучающиеся знакомятся с образцами ракетно-артиллерийского вооружения и отрабатывают его подготовку к боевому применению с помощью технологий виртуальной и дополненной реальности. на заключительном этапе используется новейшая разработка – информационно-обучающий 3D тренажер «Артерра ВТ». Это своего рода виртуальный полигон, который позволяет получить практические навыки стрельбы и управления огнем артиллерии.

«Применение инновационных разработок в образовательном процессе академии позволяет сократить время приобретения компетенций в 1,5-2 раза. Такая практика позволяет организовать многоуровневую, качественную подготовку широкого спектра специалистов для ракетных войск и артиллерии. Специальная военная операция является тому подтверждением. Тренажер «Артерра ВТ» уже принят на вооружение в ВС России. В войска поставлено более 100 комплектов», – отметил Шадрин.

Ранее Ростех показал нового боевого робота в действии.

—