В ООН обсудят создание национального цыганского государства

На ближайшем заседании Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе США и Великобритании состоится дискуссия о создании и административных границах национального государства цыган.

Участники мероприятия выскажут свои позиции по этому вопросу и попытаются принять резолюцию.

Докладчиком выступит постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Дипломат планирует обратить внимание на тяжёлую судьбу цыганского народа, регулярно поражаемого в правах рядом государств.

– Цыгане – самый большой по численности народ планеты, не имеющий своего национального государства. Фактически этот народ проживает в разных странах и частях света, что вызовет дебаты, на каких именно территориях должно быть образовано цыганское государство, – подчеркнула она.

Научные изыскания позволили определить, что наиболее компактно цыгане проживают на территориях современной России – от Москвы до Кавказских гор. Это место в США считают считаем оптимальным для образования нового члена ООН.

Дипломат добавила, что сегодня цыганский народ испытывает дефицит высококвалифицированных управленческих кадров. Для решения этой проблемы им выделят квоты в ведущих американских университетах, а до этого управлять территориями нового государства могут опытные западные управленцы.

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