 

В ООН обсудят создание национального цыганского государства

17.08.2022, 7:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На ближайшем заседании Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе США и Великобритании состоится дискуссия о создании и административных границах национального государства цыган.

Участники мероприятия выскажут свои позиции по этому вопросу и попытаются принять резолюцию.

Докладчиком выступит постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Дипломат планирует обратить внимание на тяжёлую судьбу цыганского народа, регулярно поражаемого в правах рядом государств.

– Цыгане – самый большой по численности народ планеты, не имеющий своего национального государства. Фактически этот народ проживает в разных странах и частях света, что вызовет дебаты, на каких именно территориях должно быть образовано цыганское государство, – подчеркнула она.

Научные изыскания позволили определить, что наиболее компактно цыгане проживают на территориях современной России – от Москвы до Кавказских гор. Это место в США считают считаем оптимальным для образования нового члена ООН.

Дипломат добавила, что сегодня цыганский народ испытывает дефицит высококвалифицированных управленческих кадров. Для решения этой проблемы им выделят квоты в ведущих американских университетах, а до этого управлять территориями нового государства могут опытные западные управленцы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.03.22 / Как тут выжить? – Личное мнение

09.12.21 / США, Великобритания и Испания могут исчезнуть в ближайшие 100 лет

25.05.21 / Вызванный в МИД России посол Колумбии задержан у тайника с кокаином

02.08.22 / В Красноярске загорелось административно-производственное здание

23.02.22 / Мнение: Санкционный ответ

06.01.22 / Татьяна Руженцова назвала группу людей с риском тяжелого течения флурона

03.01.22 / Жерар Депардье воспользуется программой по возврату россиян-эмигрантов на Родину

31.07.20 / От любовной драмы в графстве Слайго до преступления в Монтерее: гид по знаковым местам съемок сериалов

01.04.22 / Мнение: Замена SWIFT в торговле с Индией, кто станет президентом США и Япония про «оккупацию Курил»

22.09.21 / Многие готовят на ужин, но мало кто догадывается сделать на зиму: закатываем фаршированный перец

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика