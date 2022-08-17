Цены на электроэнергию в Европе удвоились за два месяца

В европейских странах отмечается резкий рост цен на электроэнергию; за год они подскочили в несколько раз. Как отмечает Bloomberg, при этом отката назад не ожидается, ведь у Европы ограничены возможности получать электроэнергию как из атома, так и из угля и водных ресурсов.



AP

Цены на электроэнергию в Европе достигли нового рекорда, пишет Bloomberg. Энергетический кризис грозит отправить весь регион в рецессию.

В Германии только за последние два месяца цены на электроэнергию выросли в два раза. И на следующий год их прогнозируют на уровне в $487 за мегаватт-час. Это почти в шесть раз больше, чем год назад. В Великобритании к началу октября, как ожидается, цена на электроэнергию подскочит до $713 за мегаватт-час.

Рынок обеспокоен тем, сможет ли Европа производить достаточное количество электричества из ограниченного количества газа, которым она располагает. Возможности Франции в атомной энергетике ограничены, поэтому на экспорт её электроэнергии рассчитывать сложно.

Сейчас цены растут, поскольку велик спрос на климат-контроль, учитывая прокатившиеся по Европе волны жары и засухи. И эти цены сказываются на стоимости всех остальных продуктов и услуг. Электроэнергия подстёгивает инфляцию по всей Европе, заставляя её доходить до двузначных значений.

Европейские правительства задумываются, чем смягчить эту инфляцию. Так, во Франции правительство планирует полностью национализировать атомную энергетическую компанию.

Однако, как отмечают эксперты, нет никаких признаков, что цены вскоре могут снизиться. Этому не способствует ограниченность атомных, гидроэлектрических и угольных возможностей региона, отмечает Bloomberg.