 

Муж-тиран, роман с Маликовым и брак на 9 дней: как Ветлицкая искала счастье в личной жизни

17.08.2022, 6:45, Разное
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Последние годы Наталья Ветлицкая живет вдали от глаз публики и не распространяется о личной жизни. Но так было не всегда. В 90-е артистка считалась одним из главных секс-символов эстрады, сводила с ума миллионы мужчин и меняла ухажеров как перчатки. Впрочем, нельзя сказать, что в любви Ветлицкой повезло. Звезда четыре раза связывала себя узами брака и крутила множество романов, но счастья ни с одним из возлюбленных так и не обрела.

Первую серьезную любовь Наталья Ветлицкая встретила еще в 17 лет. Ее возлюбленным стал композитор и музыкант Павел Смеян. Родители Натальи не были в восторге, что она закрутила роман с мужчиной, который старше ее на 13 лет. Однако девушка наплевала на мнение родни и согласилась стать его женой. В тот момент она еще не подозревала, каким кошмаром обернется для нее супружеская жизнь.

Благодаря мужу Ветлицкая попала на сцену и начала карьеру певицы. Впрочем, на этом преимущества брака со Смеяном для нее закончились. Павел часто выпивал, поднимал на Наталью руку, а однажды даже едва не задушил. К счастью, певице удалось уйти от мужа-тирана и начать новую жизнь. Вскоре у артистки появились толпы поклонников и ухажеров. Одним из них стал певец Дмитрий Маликов.

Роман Маликова и Ветлицкой продлился около трех лет. Артисты составили красивую пару, но были слишком молоды и зациклены на карьере. В итоге отношения закончились, так и не приведя к свадьбе. Все, что осталось от этого романа – песня “Душа”, которую Маликов посвятил Ветлицкой.

Вторым супругом артистки стал певец Женя Белоусов. Однако брак просуществовал всего девять дней. По словам Натальи, они были друзьями и решили пожениться ради шутки. Впрочем, существует и другое мнение. По слухам, Белоусов и Ветлицкая развелись, потому что певец якобы застал жену с другим.

В 90-х артистке то и дело приписывали новые интрижки. Звезду подозревали в романе с Владом Сташевским, Сулейманом Керимовым, Сергеем Зверевым и многими другими известными мужчинами. Как бы там ни было, никто из них не задержался в жизни певицы надолго. В третий раз она связала себя узами брака с манекенщиком Кириллом Кириным, который работал у Филиппа Киркорова. Однако и он не смог сделать звезду счастливой. Четвертый союз, с тренером по йоге Алексеем, тоже просуществовал недолго.

В начале нулевых Наталья Ветлицкая пропала со сцены и перебралась за границу. В 2004 году у артистки родилась дочка Ульяна. Имя отца девочки звезда раскрывать не стала, поэтому поклонникам оставалось лишь теряться в догадках. Последние годы певица держит свою личную жизнь в секрете.


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