 

Российские связисты передали инструкции отправленным Киевом «на убой» украинцам

17.08.2022, 6:35, Новости дня
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Минобороны показало кадры боевой работы специалистов мобильного радиокомплекса Западного военного округа, выполняющих задачи по ретрансляции радиосигналов для жителей освобожденных населенных пунктов в ходе проведения «специальной военной операции» на Украине.

«Мобильный радиокомплекс на базе бронеавтомобиля «Тигр» слышен в радиусе как минимум 15 километров. В эфире радио «Жизнь» – популярная музыка, актуальные новости и главное – подробные инструкции как выжить. Адресованы они военнослужащим Украины: «Радио «Жизнь», инструкция! Солдаты и офицеры ВСУ, ваше сопротивление бесполезно»», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

Связисты уверены, радио «Жизнь» слышат и слушают за линией фронта. «А еще боятся те, кто ведет украинских солдат на убой. Глушат, выслеживают с беспилотников, пытаются уничтожить», – сказано в сообщении.

Напомним, Минобороны России продемонстрировало кадры боевой работы армейской авиации в зоне проведения специальной военной операции. Как сообщало ведомство, пока «пара вертолетов Ка-52 наносит удар, транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ с группой огневого прикрытия на борту страхуют боевую работу «Аллигаторов».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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