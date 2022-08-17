Shell собралась закрыть поставляющие нефть в США трубопроводы

Трубопроводы, которые используются для поставок нефти из Мексиканского залива в США, закроют на две недели, сообщила англо-голландская Shell.

Трубопроводы Odyssey и Delta собираются закрыть «для планового технического обслуживания». Их закроют «в начале-середине сентября». Нефть по ним поставляется из морских месторождений, переход на другие трубопроводы невозможен. Odyssey (220 тыс. баррелей в сутки) связан с Delta, по нему нефть доставляется в терминалы в штате Луизиана, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Напомним, США пока безуспешно пытаются исправить созданную ими же проблему и насытить мировой рынок нефтью.

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