Маск заявил о намерении купить «Манчестер Юнайтед»

Американский предприниматель Илон Маск, владеющий компаниями SpaceX и Tesla, утверждает, что намерен приобрести английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед».

«Кроме того, я покупаю «Манчестер Юнайтед», не благодарите», – передает ТАСС сообщение Маска в соцсетях. Таким образом он прокомментировал другую свою публикацию, которая касалась его взглядов на внутриполитическую обстановку в США.

«Манчестер Юнайтед» был основан в 1878 году, свое нынешнее название получил в 1902 году. Является одним из наиболее популярных и успешных футбольных клубов в мире. За свою историю команда 20 раз выигрывала английскую премьер-лигу, трижды становилась победителем Кубка европейских чемпионов (впоследствии – Лиги чемпионов).

На данный момент владельцами клуба является семейство Глейзеров из США. Американский предприниматель Малкольм Глейзер (1928-2014) с 2003 года начал скупать акции «Манчестер Юнайтед», которые появились в свободном обращении в 1990 году. К октябрю 2004 года он являлся владельцем более 30% акций клуба, а в мае следующего года сумел приобрести контрольный пакет. Глейзер затем увеличил свою долю акций до 75%, что позволило ему сменить статус клуба, превратив его из акционерного общества в частную компанию, и вывести акции из оборота.

Впоследствии Глейзер получил полный контроль над клубом, что стоило ему порядка 1,47 млрд долларов. В 2006 году он включил в руководство «Манчестер Юнайтед» своих детей, его сыновья Джоэл и Авраам являются на данный момент сопредседателями совета директоров клуба. Получение Глейзерами контроля над «Манчестер Юнайтед» вызвало резкую критику со стороны болельщиков, которые до сих настаивают на том, что команда должна быть продана другому владельцу. Фанаты неоднократно устраивали акции протеста.

Напомним, Маск заявил, что если президент США Джо Байден добивается освобождения осужденной в РФ баскетболистки Бриттни Грайнер, то и в самих США мог бы выпустить из тюрем осужденных по делам о наркотиках.

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