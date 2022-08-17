TVP Info – чиновник НАТО из Риги предупредил, что РФ создала «альтернативную реальность»

Россия пытается отколоть от Европы не только Прибалтику, но и Польшу, заявил директор Центра стратегических коммуникаций НАТО в Риге Янис Сартс. При этом, по его словам, в рамках военной пропаганды Москвой была создана альтернативная реальность, в которой бесполезно искать дезинформацию.



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«В настоящий момент РФ не распространяет классическую дезинформацию, а прибегает к военной пропаганде», — считает директор Центра стратегических коммуникаций НАТО в Риге Янис Сартс. По его словам, с российской стороны в рамках военной пропаганды была создана альтернативная реальность. Одновременно он указывает на то, что поиск дезинформации в альтернативной реальности контрпродуктивен, так как в ней по сути всё является дезинформацией.



«Все мы видим главный российский нарратив: нацистская Украина, которая пытается напасть на Россию; Польша и США — это одни из стран, разжигающих этот конфликт, а РФ — это жертва и страна, которая играет особую роль в истории, поэтому у неё особые права», — заявляет Сартс. «Это совершенно не соответствует фактам», — добавляет он.

Сартс отмечает, что в настоящий момент о российской дезинформации можно говорить, ссылаясь на попытки Кремля распространять определённые нарративы в информационных пространствах за пределами России. «Что касается Польши, то, как и в случае с Балтийскими странами, РФ пытается отделить её от Европы, говоря о том, что это русофобы, плохие люди, которые провоцируют всю эту истерию, не помогают в поиске решения по вопросу Украины», — объясняет он.

Янис Сартс указывает на то, что российская пропаганда и дезинформация также пытаются представить приехавших в Польшу украинских беженцев в очень плохом свете. «Я думаю, что это была первая кампания, начатая Россией в Европе во время войны. Она продолжается, но с меньшей интенсивностью», — добавляет он.

Мотивом очередной кампании против Запада со стороны РФ является то, что все инфляционные и энергетические проблемы якобы вызваны войной на Украине и отказ от поддержки Киева приведёт к тому, что эти проблемы исчезнут, добавляет он. По его словам, уже несколько месяцев РФ продвигает нарратив о том, что мировой голод вызвал Запад вместе с Украиной, а Европа будет страдать от массовой волны беженцев. «В этой ситуации Москва снова предлагает готовое решение — отказаться от поддержки Украины», — отмечает эксперт. «Чем сложнее будет РФ на поле боя, тем к более жёсткой риторике она будет прибегать, в том числе к ядерной», — добавляет он.

Эксперт уверен, что в случае успешного украинского контрнаступления следует ожидать ещё более жёсткого контроля над информационным пространством в России. В Кремле будет расти уровень беспокойства относительно реакции общественности. Он предполагает, что Россия также продолжит использовать тему мирового голода и цен на энергоносители. «Динамика в информационном пространстве сильно зависит от того, что происходит на поле боя», —резюмирует директор Центра стратегических коммуникаций НАТО в Риге Янис Сартс.