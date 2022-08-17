DT – начни с себя — шотландцы недовольны призывом министра расселить в их домах беженцев с Украины

Правительство Шотландии затеяло новую кампанию, призванную побудить людей лично предлагать убежище украинцам, поскольку возможности по их временному расселению в отелях близки к предельным. Как пишет The Daily Telegraph, первого министра Николу Стёрджен призвали подать личный пример и поселить украинского беженца в собственном доме. Критики отмечают, что данная инициатива властей выглядит как просьба к простым шотландцам спасти правительство от беспорядка, созданного необдуманной политикой.



AP

Первого министра Шотландии Николу Стёрджен призвали подать личный пример и предложить украинскому беженцу остановиться в её собственном доме. Как пишет The Daily Telegraph, такой призыв последовал после того, как стало известно, что её правительство собирается обратиться к простым шотландцам с просьбой помочь снизить давление на введённую ей схему переселения, которая сейчас находится в кризисе.

Как продолжает издание, в воскресенье правительство Шотландии заявило, что ведёт работу над новой кампанией, призванной побудить больше людей лично предлагать убежище украинцам, поскольку возможности по временному пребыванию в гостиничных номерах «очень близки» к предельным. Первый министр в марте заявляла, что «в случае необходимости» предоставит пристанище беженцу. Однако в прошлом месяце Стёрджен отказалась от своих слов, объяснив это тем, что житель Украины в таком случае может столкнуться с нежелательной публичностью. Кроме того, по её словам, её работа заключается в том, чтобы Шотландия могла обеспечить убежищем тысячи людей, а не только «одного человека». Её политические оппоненты, однако, утверждают, что личное участие первого министра в схеме стало бы сильным жестом, который мог бы вдохновить многих последовать её примеру.

Флагманская инициатива суперспонсорства Стёрджен наткнулась на крупные проблемы. Около 20 тыс. украинцев ещё не приехали в страну, но уже получили гарантию на право проживания в Шотландии. Однако суровая нехватка временного жилья привела к опасениям, что людям попросту будет негде жить.

По контракту, который будет стоить налогоплательщикам до £100 млн, были зафрахтованы два круизных лайнера. Но даже на максимуме возможностей они способны вместить лишь малую часть беженцев, которые могут приехать в Шотландию в ближайшие месяцы.

Член шотландского парламента от партии тори Майлз Бриггс сказал, что призыв убедить больше людей распахнуть двери выглядит как «просьба к простым шотландцам спасти правительство от беспорядка, созданного необдуманной политикой в отношении беженцев».

«Неудивительно, что министры снова обращаются к добросердечным шотландцам с просьбой принять побольше украинцев. Но выполнить эту просьбу будет непросто, учитывая глобальный кризис стоимости жизни. Так что, возможно, пришло время и первому министру подать личный пример и выполнить собственное обещание в случае необходимости разместить у себя беженца», — добавил Бриггс.

На вопрос, поучаствует ли сама Стёрджен в этой схеме, представитель правительства Шотландии заявил: «Разумеется, каждая семья вправе сама принимать такие решения. Каждый, кто хочет предложить беженцам с Украины жильё, должен понимать, на что идёт, а также учитывать собственные обстоятельства, ответственность по уходу за семьёй и жилищные условия».