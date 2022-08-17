В мире: РФ лишает Швейцарию выгодного политического бизнеса

Символ международной политики нейтралитета – Швейцария – утратила этот статус, заявили в российском МИДе. И хотя сама Швейцария некоторое время назад признала факт отхода от нейтралитета, Берн пытался сохранять эту лицемерную маску. Что означает это изменение как для самой Швейцарии, так и для ее отношений с Россией?

Одной из особенностей российско-западного конфликта из-за спецоперации в Украине стал повальный отказ государств от своего нейтрального статуса.

Сначала от него отказалась Белоруссия, поддержав российскую спецоперацию. Действия Минска (долгие годы дистанцировавшегося от политики Москвы на Украине) отчасти можно связать с крайне враждебным поведением Киева за последние несколько лет. Однако действия Швеции и Финляндии, поспешивших в НАТО, сложно объяснить рационально – разве что давлением со стороны Соединенных Штатов, нуждающихся в дипломатических перемогах.

Сейчас же в МИД РФ заявили, что нейтральный статус утратила еще одна страна – Швейцария. И опять же, утратила себе во вред.

На самом деле, нейтралитет в международных конфликтах – это не трусость и не благотворительность, а вполне себе прибыльный бизнес. Нейтральные страны исполняют в конфликтах важнейшие для противоборствующих сторон задачи и хорошо зарабатывают на этом.

Во-первых, на их территории проходят открытые дипломатические переговоры, в результате чего страна-хозяйка на какое-то время оказывается в центре международной политики, с соответствующими выгодами. Нередко за посредническую роль идет самая настоящая конкурентная борьба. Во-вторых, на территории нейтральных стран проходят непубличные, технические переговоры, скрытые от глаз общественности – что укрепляет взаимодействие и доверие между страной-хозяйкой и сторонами конфликта.

Наконец, через нейтральные страны идут различного рода финансовые и торговые потоки в государства, которые находятся под санкциями из-за их конфликта с другими странами. В том числе и потоки между подсанкционными государствами и теми, кто эти санкции ввел. И это может быть весьма прибыльным делом.

Неудивительно, что Александр Лукашенко в 2014 году приложил большие усилия для того, чтобы именно Белоруссия стала нейтральной площадкой для переговоров по разрешению украинской гражданской войны. И добился своего, обойдя Казахстан. Неудивительно, что та же Финляндия придерживалась нейтрального статуса во время холодной войны, ведя выгодный бизнес с СССР.

Однако самым большим гуру в бизнесе на нейтралитете является Швейцария, которая зарабатывает на нем уже многие десятилетия. Именно в Швейцарии хранилось нацистское золото. Именно в Швейцарии проходили различного рода обмены шпионов – в том числе и во время холодной войны. Именно в швейцарских посольствах обычно находятся «секции по интересам» стран, не поддерживающих дипломатические отношения (сейчас швейцарцы, в частности, представляют интересы РФ в Грузии, а США – в Иране). Наконец, именно на территории Швейцарии находятся офисы сотен межправительственных и неправительственных организаций, которые предпочитают работать: а) в центре Европы; б) в стране, для которой закон и равноправие первичны по сравнению с ценностями и идеологией.

Однако с февраля 2022 года Швейцария – оказавшись, как и многие западные страны, под колоссальным давлением Запада, требовавшего введения санкций против Москвы – официально изменила свой подход.

«Беспрецедентное военное нападение РФ на суверенную европейскую страну стало решающим фактором в решении Федерального совета изменить свою прежнюю позицию в отношении санкций. Защита мира и безопасности и соблюдение международного права – это ценности, которые Швейцария, как демократическая страна, разделяет и поддерживает со своими европейскими соседями», – говорилось в заявлении Федерального совета (правительства) Швейцарии. В итоге страна присоединилась к антироссийским санкциям, частично синхронизировав их с евросоюзовскими.

Да, не все швейцарские политики согласились с такой позицией. Ряд политических сил заявили о том, что антироссийские санкции нарушают конституцию страны и ее принцип «вечного нейтралитета».

Однако правительство с ними не согласилось. «Целью нейтралитета является защита безопасности и независимости Швейцарии. Политика нейтралитета предлагает определенную свободу действий, поскольку позволяет интерпретировать нейтралитет таким образом, который лучше всего подходит для достижения этой цели», – говорится в докладе Федерального департамента иностранных дел страны.

По сути это означает, что Швейцария даже может поставлять оружие Украине точно так же, как она поставляет оружие Саудовской Аравии для войны в Йемене. Да, сейчас швейцарцы воздерживаются от таких шагов, однако, по их собственным словам, «закон о нейтралитете не применим к конфликту в Йемене, поскольку это не война между двумя государствами, а внутренний конфликт» – а Украина и Россия, напомним, формально не находятся в состоянии войны друг с другом. Ни Киев, ни Москва войну не объявляли.

И в этой ситуации швейцарцы не видят ничего зазорного в том, чтобы пытаться зарабатывать политические очки на российско-украинском конфликте – в том числе и за счет посредничества при переговорах или дипломатических сношениях между странами. Более того, преподносят это чуть ли не как услугу, которую они могут оказать той же Москве.

«Добрые услуги в целом и посредничество в частности являются важными компонентами внешней политики Швейцарии. Швейцария будет по-прежнему доступна для осуществления подобных задач. Но они не являются смыслом существования швейцарской внешней политики и никогда не должны превращаться в фиговый листок», – говорится в докладе Федерального департамента иностранных дел страны.

Более того, Швейцария дает понять, что ее представительство – это дело решенное. «Украина выразила желание, чтобы Швейцария представляла ее интересы в России. Соответствующие переговоры завершены. Для вступления в силу данной договоренности Россия должна выразить свое согласие», – говорят тамошние дипломаты.

Москва, однако, заявила, что в таких услугах не нуждается. «Швейцария, к сожалению, утратила статус нейтрального государства и не может выступать ни посредником, ни представителем интересов», – заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. И добавил, что швейцарцы вели переговоры с Киевом, прекрасно зная позицию российской стороны об их посреднических перспективах.

Так что Швейцария расплачивается за отказ от нейтралитета в российско-западном конфликте. Как уже расплачиваются за отказ от нейтралитета финны и шведы, которых Турция с ее предварительными условиями по вступлению в НАТО уже поставила в крайне сложное и неприличное положение. А нужно было всего лишь продолжать ставить прагматизм выше декларативных ценностей.

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