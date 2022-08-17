 

Белых мужчин перестали принимать в ВВС Британии

17.08.2022, 5:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Чтобы добиться целей по гендерному и этническому разнообразию, Королевские ВВС Великобритании приостановили прием белых рекрутов-мужчин, сообщили источники в военной сфере.

Sky News сообщает, что источники обеспокоены позицией главного маршала авиации Майкла Уингстона в свете якобы исходящих от РФ и Китая угроз. Один из источников заявил, что глава ВВС «готов нарушить производственные требования к воздушным силам лишь для того, чтобы добиться разнообразия».

«Я думаю, что его должны вызвать в министерство обороны и сказать: «Вот повестка в области обороны, выполняйте ее», – приводит ТАСС слова источника. 

В самих ВВС заверили, что никакой паузы на прием белых рекрутов-мужчин не объявлялось. Однако другой источник Sky News подтвердил приостановку их приема на службу. Он счел поставленные цели «совершенно сумасшедшими», заметив, что у них нет «никакого научного или культурного обоснования».

В феврале министерства обороны США, рассуждая о ценностях американской армии, заявило, что вооруженным силам США «необходимы разнообразие, равенство и инклюзивность».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07.20 / Экономика: Курс рубля начал вести себя парадоксально

21.06.21 / Новый внедорожник «УАЗ Азимут» показали на рендерах

06.08.21 / Китайский бренд Xiaomi впервые стал мировым лидером на рынке смартфонов

06.11.20 / Названа вероятная причина смерти бизнесмена Коропова

03.10.20 / В Швейцарии установят самую высокую в мире минимальную заработную плату

23.08.20 / В Минске нашли мертвым мужчину, пропавшего в день протестов

01.10.20 / Норильская промышленность привела к уничтожению арктических лесов

11.01.21 / Путин поздравил Жапарова с победой на выборах президента Киргизии

19.12.20 / В Украине сохранится теплая погода, на востоке – до -10 °С – Укргидрометцентр

30.11.20 / В Бундестаге призвали ЕС создать рычаги в ответ на действия США против «Северного потока – 2»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика