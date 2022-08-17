Белых мужчин перестали принимать в ВВС Британии

Чтобы добиться целей по гендерному и этническому разнообразию, Королевские ВВС Великобритании приостановили прием белых рекрутов-мужчин, сообщили источники в военной сфере.

Sky News сообщает, что источники обеспокоены позицией главного маршала авиации Майкла Уингстона в свете якобы исходящих от РФ и Китая угроз. Один из источников заявил, что глава ВВС «готов нарушить производственные требования к воздушным силам лишь для того, чтобы добиться разнообразия».

«Я думаю, что его должны вызвать в министерство обороны и сказать: «Вот повестка в области обороны, выполняйте ее», – приводит ТАСС слова источника.

В самих ВВС заверили, что никакой паузы на прием белых рекрутов-мужчин не объявлялось. Однако другой источник Sky News подтвердил приостановку их приема на службу. Он счел поставленные цели «совершенно сумасшедшими», заметив, что у них нет «никакого научного или культурного обоснования».

В феврале министерства обороны США, рассуждая о ценностях американской армии, заявило, что вооруженным силам США «необходимы разнообразие, равенство и инклюзивность».

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