США составили отчет о брошенном в Афганистане военном оборудовании

Офис генерального инспектора подготовил отчет, в котором оценил сумму оставленного в Афганистане военного оборудования США более чем в 7 млрд долларов.

Сообщается, что, по оценке Пентагона, «профинансированного США оборудования, находившегося в распоряжении правительства Афганистана, было оставлено на 7,12 млрд долларов». Как отмечается в отчете, «большинство в последующем перешло под контроль «Талибана». Речь, в частности, идет о военных самолетах, автомобилях и оружии, передает РИА «Новости».

Напомним, всего США за 16 лет передали Афганистану оборудование на 18,6 млрд долларов. В Пентагоне сообщали, что США не планируют возвращаться в Афганистан, чтобы забрать или уничтожить это оборудование.

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