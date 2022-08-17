Мнение: Кого поддерживает мир

Страны, в которых проживает всего 15% населения мира ввели санкции против России, 85% населения санкции не поддержали, – официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал диаграмму (https://life.ru/p/1516845), которая наглядно показывает, какой процент не поддерживает Россию

(https://twitter.com/zlj517/status/1559530418105245696?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet%7Ctwtr%5Etrue).

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