 

Мнение: Кого поддерживает мир

17.08.2022, 4:43, Разное
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Страны, в которых проживает всего 15% населения мира ввели санкции против России, 85% населения санкции не поддержали, – официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал диаграмму (https://life.ru/p/1516845), которая наглядно показывает, какой процент не поддерживает Россию
(https://twitter.com/zlj517/status/1559530418105245696?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet%7Ctwtr%5Etrue).

Источник: Colonel Cassad


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