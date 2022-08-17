Мнение: Китай нарастил поставки микрочипов в Россию, параллельный импорт и новая победа в киберспорте

1. Китай продолжает поддерживать Россию. Игнорируя мнение США, китайцы поставляют необходимые нам товары – в том числе и высокотехнологичные, и имеющие двойное назначение (ссылка):



Как сообщает The Wall Street Journal, после начала специальной военной операции Китай увеличил поставки в Россию микросхем и других электронных компонентов, некоторые из которых имеют военное применение. Это препятствует усилиям США и западных союзников изолировать экономику России и ослабить ее армию.

По данным китайской таможни, поставки микросхем из Китая в Россию выросли более чем вдвое и составили около 50 миллионов долларов за первые пять месяцев 2022 года по сравнению с тем же периодом годом ранее. Экспорт других компонентов, таких как печатные платы, вырос на двузначные проценты. Экспорт глинозема, который используется для производства металлического алюминия, важного материала для оружия и аэрокосмической отрасли, вырос в 400 раз по сравнению с прошлым годом.

Отмечается, что многие китайские продавцы оборудования продолжают вести бизнес с Россией, несмотря на контроль США. Китайско-российская торговля микросхемами и другими компонентами, которые потенциально могут применяться в военных целях, варьируется от небольших частных компаний до крупных государственных предприятий. Из-за неполных данных и сложной сети дочерних компаний и посредников сложно отследить всю деятельность, отмечает The Wall Street Journal.

2. В России полноценно заработал параллельный импорт. Обойти западные санкции оказалось не так уж сложно (ссылка):



Объем ввезенных в Россию товаров в рамках параллельного импорта с момента его запуска достиг почти 6,5 миллиарда долларов. Такие цифры назвал вице-премьер России Денис Мантуров, его слова приводит «Коммерсантъ». <…>

Для ликвидации дефицита ряда товаров, в том числе бытовой техники, правительство подготовило закон, легализующий параллельный импорт в Россию на 2022 год. Параллельный, или серый, импорт предполагает ввоз товара в страну без разрешения правообладателя, например, при посредничестве третьих компаний. В список включают товары, которые прекратили поставлять на рынок.

3. Наши ребята из Тим Спирит выиграли ещё один престижный чемпионат по Доте, на этот раз в американском Арлингтоне (ссылка).



Теоретически команда смешанная — трое россиян и двое украинцев. Вместе с тем далеко не факт, что через год Буча и Луцк всё ещё будут находиться за рубежом.