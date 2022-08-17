Израильский танк умышленно пересек линию разграничения на Голанских высотах

Танк Армии обороны Израиля нарушил сирийско-израильскую линию разграничения «Альфа» на Голанских высотах, сообщил замглавы российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

Егоров сообщил, что нарушение было совершено «целенаправленно». Указывается, что силы Израиля не имеют права пересекать линию разграничения «в соответствии со взятыми на себя Израилем обязательствами по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН №350 от 31 мая 1974 года по разъединению сторон сирийско-израильского конфликта», передает ТАСС.

Как сообщил Егоров, в понедельник танк выехал со стороны горы Телль-эль-Фарас в направлении населенных пунктов эс-Сабах и Айн-Айсах. Там танк простоял 10 минут, ствол был направлен в сторону позиций армии Сирии за линией разграничения «Браво». После этого танк двинулся обратно. Егоров также отметил, что израильские войска регулярно наносят удары по Сирии.

Напомним, Голанские высоты являются спорной территорией на Ближнем Востоке, основную часть которой контролирует Израиль, восточную – Сирия. Обе страны считают Голанские высоты своими. С 1944 по 1967 годы Голанские высоты были частью сирийской провинции, после часть территории была захвачена Израилем и объявлена им своей территорией. 17 декабря 1981 года Совбез ООН резолюцией 497 признал аннексию недействительной. В 2019 году ООН подтвердила, что статус Голанских высот останется неизменным.

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