ДНР сообщила о «колоссальных потерях» ВСУ на угледарском направлении
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Вооруженные силы Украины несут колоссальные потери в живой силе на угледарском направлении, сообщил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.
Безсонов сообщил в Telegram, что «русские силы продолжают успешно продвигаться» на данном направлении. По его словам, «отлично зарекомендовали себя подразделения Шахтерской дивизии армии ДНР и подразделения ОБТФ ДНР».
В понедельник официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Золочев Харьковской области. Уничтожено свыше 100 и ранено более 50 боевиков из Польши, а также Германии.
Безсонов сообщал, что силы Народной милиции ДНР при поддержке российской армии прорвали оборону вооруженных сил Украины и значительно продвинулись в направлении Угледара.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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