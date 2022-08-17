 

ДНР сообщила о «колоссальных потерях» ВСУ на угледарском направлении

17.08.2022, 3:46, Новости дня
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Вооруженные силы Украины несут колоссальные потери в живой силе на угледарском направлении, сообщил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

Безсонов сообщил в Telegram, что «русские силы продолжают успешно продвигаться» на данном направлении. По его словам, «отлично зарекомендовали себя подразделения Шахтерской дивизии армии ДНР и подразделения ОБТФ ДНР».

В понедельник официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Золочев Харьковской области. Уничтожено свыше 100 и ранено более 50 боевиков из Польши, а также Германии.

Безсонов сообщал, что силы Народной милиции ДНР при поддержке российской армии прорвали оборону вооруженных сил Украины и значительно продвинулись в направлении Угледара.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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