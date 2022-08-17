Молдавия заподозрила в ограничении Россией ввоза фруктов политический мотив

Президент Молдавии Майя Санду, комментируя решение РФ ограничить ввоз овощей и фруктов из Молдавии, пригласила российских экспертов провести проверки «на месте».

Как сообщила Санду, если у РФ «есть какие-то аргументы», то в Молдавии «хотят их услышать, чтобы они приехали, проверили на месте», совместно «найти решение». Она заверила, что Молдавия «заинтересована в том, чтобы продукция соответствовала стандартам».

Санду отметила, что ее страна «экспортирует на гораздо более строгие рынки, потому что европейские рынки гораздо более строгие, чем российский рынок», передает РИА «Новости» со ссылкой на Nord news.

Молдавию удивило, что в списке районов, экспорт из которых был запрещен, нет населенных пунктов, где были выявлены проблемы. «Если возникает техническая проблема, мы хотим быть уверены, что это техническая проблема, и тогда мы ее решаем», – сказала Санду. Она задалась вопросом о том, «экономическая это проблема или политическая».

По ее мнению, «пока минсельхоз, правительство должны настаивать на поиске новых рынков». Она заявила, что «планы на это есть». Санду отметила, что власти должны стремиться иметь качественную конкурентоспособную продукцию, чтобы выйти на рынки, где продукт ценится.

Напомним, Россельхознадзор заверил, что решение ограничить возможность ввоза в Россию растительной продукции из нескольких районов Молдавии подкреплено вескими основаниями, оно не является политическим.

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