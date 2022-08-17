Мнение: «Умный геноцид», или Почему Пастухов не прав

Один из лучших наших публицистов на сегодня – без сомнения, английский профессор Пастухов, экс-автор «Новой газеты». Что я вкладываю в понятие «лучший публицист» – это тот, который лучше всего плетет словесные кружева? Или тот, кто пишет всегда только то, с чем я согласен? Нет, для меня это прежде всего люди, способные мыслить нестандартно, смотреть на животрепещущие проблемы под каким-то необычным углом зрения, видеть то, что другие (и я сам) раньше не замечали. У Пастухова это сейчас едва ли не лучше всех получается. Как, в частности, в той цитате из его телеграма, которую я ниже приведу: он отлично подметил про этот самый «умный геноцид» и очень толково всё расписал:

«Если пытаться максимально коротко и емко определить содержание внутриполитического курса, который проводит Кремль, то его можно свести к формуле “умный геноцид”. Он стал своеобразным ответом власти на “умное голосование”.

Речь идет, конечно, о культурном геноциде. Это очень специфический геноцид, осуществляемый не по расовому, не по этническому и не по религиозному признаку. Речь идет о ментальной дискриминации, то есть о выдавливании, вытравливании и выпаривании из экономической и общественно-политической жизни общества исторически сложившегося в России как обособленного культурного класса русских европейцев.

Надо понимать, что русские европкйцы – это не либералы, как принято считать, и, тем более, не оппоненты Путина, а также не англоманы, франкофилы и прочие “извращенцы”, помешанные на всем западном. Это всего лишь те, кто думает по-европейски, то есть рационально, как стали думать в России в основном только с первой четверти XIX века.

Русские европейцы есть по обе стороны линии политического фронта, но даже тем, кто оказался на “правильной” с точки зрения власти стороне, выжить вряд ли удастся – они такая же потенциальная жертва геноцида, как и их менее удачливые оппоненты, выбравшие не ту сторону. Просто «удачливых» повезут следующим эшелоном. Определяющим признаком для попадания в зону риска является уже не то, о чем ты думаешь, а то, как ты думаешь, твой строй мыслей, а не сами мысли.



Владимир Пастухов

Что это культурный геноцид, становится с каждым днем все очевидней. Но почему он “умный”? За последние сто лет это уже второй геноцид подобного рода. Но на этот раз он еще и носит постмодернистский характер: пока подавляются не столько представители пораженного в правах класса (уровень прямых репрессий остается достаточно низким по сравнению с первым геноцидом), сколько условия его воспроизводства – все формы инакомыслия, способность распространять информацию, участие в образовательном процессе и так далее.

При этом русским европейцам активно указывают на дверь, предлагая покинуть страну (фактически выталкивая в эмиграцию), в том числе и для того, чтобы не омрачать будни режима кровавыми разборками с оппонентами. Вот это действительно умно. Сначала выгнать по максимуму, а потом закрыть контур для оставшихся…» (В.Пастухов)

Ну, разве не тонко подмечено? (особенно учитывая, что сам автор предусмотрительно пишет это из своего Кембриджа, куда он уже давно перебрался?) Действительно ведь– происходящее очень похоже на усиленное выдавливание из страны всей прозападно ориентированной «элиты» (в терминологии Пастухова – «русских европейцев»). Понятно, что условный «путин» хочет таким образом «сменить элиту», заменить ее на полностью лояльную, без дурных мыслей в голове – и таким образом обеспечить режиму «вечную стабильность», что, по мнению Пастухова, ему скорее всего удастся…

В чем же загвоздка?

Все дело в том, что цель – принципиально несбыточна, и именно потому, что мы – в России. Один из главных российских недостатков – предательство, заложенное в самую основу русского менталитета – в данном случае оборачивается неожиданным поводом для оптимизма.

Если «путин» в самом деле тщится заменить «европейскую элиту» на какую-то другую, с тем, чтобы избавиться от хлопот по ее удерживанию от «западного влияния» – он тем самым уподобляется известному стрелочнику из классического железнодорожного анекдота. Напомню: собирается важное железнодорожное совещание с участием всех чинов РЖД – обсуждают, как уменьшить травматичность и ущерб от аварий на железной дороге; при этом замечают, что обычно во всех авариях и крушениях на ж/д более всего страдают последние вагоны; тут встает старый мудрый стрелочник и предлагает – ну, коли так, а давайте будем заранее отцеплять последний вагон в каждом составе?! И пусть поезда идут без них! Сразу ведь ущерб сократится!

Вот и в этой ситуации: «верхушку» российского общества и впрямь можно срезать или выгнать – но это не поможет. «Европейская элита» у нас смотрит на Запад и норовит любым способом там как-то «закрепиться» не потому, что она «европейская», а потому, что она – элита. В этом и есть суть ЛЮБОЙ российской «элиты» – неважно, какой бы она ни была: почвенной, космополитичной, патриотичной, национальной, интернациональной, коммунистической, черносотенной, «зеленой», красной, белой… Любая «элита» будет стремиться НАРУЖУ из России; подробнее я отвечал на этот вопрос в своем ролике про «российское предательство» как особенность русского менталитета»; в самом общем виде ответ прост как правда – дело в том, что русским (а особенно как раз «элите») в России не нравится.

Поэтому можно счесть само описание явления у Пастухова блестящим и тонким, а вот его выводы – поспешными. На самом деле правящая администрация в РФ идет на реально самоубийственный шаг, покушается на по-настоящему святое – право свободного выезда, если точнее – на «право бежать». «Элите» в России всегда плевать в «этой стране» примерно на всё, она здесь выше любых предрассудков и готово смириться с чем угодно, но одно для нее должно быть незыблемо «в комнате с белым потолком» – то самое «право на надежду». А именно – надежду на то, что однажды она (или ее дети) сбежит из Мордора. «Знаю я, есть края…» Угу.

И именно за это, кстати, российскую «элиту» всех времен (тех самых «бар») в России всегда самой утробной ненавистью ненавидел русский народ. Сейчас, естественно, тоже – вчера только слушал «песни ветеранов ДНР» из Телеграма, которые среди прочего патриотизма и воспевания СВО пели про то, как они «победят хохлов и придут жечь Рублевку». Русские народные мечты тоже, надо признать, в исторической перспективе не отличаются разнообразием.