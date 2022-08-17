Мнение: Про ядерную войну, ограниченную и не очень

Про ядерную войну, ограниченную и не очень

Несколько утверждений:

А) Люди хотят и любят жить.

Б) Ядерная война возможна.

В) В ней может быть победитель (а может и не быть).

Г) Обмен массированными контрценностными ядерными ударами «на все деньги», после которого победителей, действительно, не будет – одна из форм ядерной войны, последняя, и вероятная примерно настолько же, насколько вероятна мировая война с использованием обычных вооружений.

Что означает сказанное выше? То, что, как и в обычной войне, в ядерной возможны самые разные варианты многоступенчатой управляемой эскалации. Эскалация, начавшаяся с предупреждения о повышении готовности ядерных сил, может закончиться на этой ступени, может перейти к демонстративной подготовке к применению, может получить ответвление в виде возобновления испытаний, и так далее. Дальше может состояться демонстративное применение по пустынному району, дальше размен второстепенных военных объектов/развернутых соединений опять же, в районе поглуше.

На каком-то этапе ситуация может закачаться на грани применения стратегических ядерных сил, и здесь уже начинается высший пилотаж управляемой эскалации – например, стороны могут начать сносить друг другу города/районы по одному, так сказать, в подкрепление переговорной позиции. Где будут эти города и районы? Это зависит (с) но в рамках управляемой эскалации возможны разные договоренности, гласные и не очень, об ограничении района боевых действий, как в целом, так и ядерных – отдельно.

Может ли дойти до выноса городов на коренных территориях друг друга? Может, причем совсем не факт, что сразу всех по принципу «обсыпь его мелом» – начнется в рамках управляемой эскалации, скорее всего, с «сигнальных городов», вынос которых должен продемонстрировать серьезность намерений и готовность отстаивать, эээ, переговорную позицию и/или убеждать оппонента в необходимости подвинуться по некоторым элементам торга.

Тут мне наверняка возопят – а как же Вторая Мировая? Никакого торга, только безоговорочная капитуляция супостата и полное его аннигилирование. Проблема Второй Мировой именно в том, что в этой войне отсутствовало главное – возможность гарантированного взаимного уничтожения, поэтому в январе 1943, когда требование безоговорочной капитуляции было выдвинуто, возразить на него немцам было нечем.

В случае, когда в войне сходятся стороны, равно способные низвести друг друга в каменный век, торг за лучшие позиции в процессе неизбежен. В целом вся эта цветущая многоступенчатость с ответвлениями, площадками для отдыха, указателями «нахуй – это туда» и «опасно для жизни», придумана исходя из обозначенного выше пункта «А». Люди хотят и любят жить, и потому даже самоубийственными вещами занимаются по принципу «лучше, конечно, помучиться».

Возможно ли, что все это в итоге все равно будет пройдено без остановок и выйдет таки на обмен масштабными стратегическими ударами по городам? Или вообще начнется с попытки разоружающего/обезглавливающего массированного удара?

Разумеется, возможно. Но поскольку люди любят и хотят жить, а попытка разоружающего удара с огромной вероятностью приводит именно к ответному «на все деньги», то идти по лестнице в ад стороны будут медленно, предупредительно пропуская друг друга вперед и оставляя крестики мелом для возвращения обратно.

… Жалко в этой обстановке на самом деле Восточную Европу. Когда на роль поля битвы 3й Мировой назначили Германию, жалко никому не было, все знали почему и за что. А тут народ сам полез, добровольно, с песней, и глубокой верой в конец истории. Ave, Caesar, Morituri te salutant, что уж там.

@Armscontrolfreak, для которого изложенное – непосредственный предмет изучения, добавляет два но: 1. Есть принципиальные сомнения в возможности управляемой эскалации. 2. Никто не знает, управляема ли она вообще после определенного порога.

… И это незнание – самая лучшая гарантия от начала бабахов и в целом прямого столкновения сторон. Призрак 1914 года висит перед всеми, мерно покачиваясь в пустоте, и то, что теперь он еще и ядерный, атмосферу не озонирует.

А вам все равно всем завтра на работу. Мне тоже.

(с) Илья Крамник

https://telegra.ph/Pro-yadernuyu-vojnu-ogranichennuyu-i-ne-ochen-08-16 – цинк

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