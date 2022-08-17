США заявили об урегулировании «масштабных вопросов» по ядерной сделке с Ираном

По мнению США, масштабные вопросы, касающиеся восстановления иранской ядерной сделки, «были в основном урегулированы», сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

Как сообщил Прайс, «то, что можно было обсудить за последние 16–17 месяцев, было обсуждено». По мнению Вашингтона, переговоры шли «гораздо дольше, чем необходимо». Стороны обсудили «масштабные темы, которые лежат в основе двух ключевых вопросов»: шагов Ирана по «возвращению к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий» и шагов США «в плане смягчения санкций».

Вашингтон получил через ЕС ответ Ирана на предложения Брюсселя по восстановлению СВПД. США изучают ответ, они продолжат консультироваться с ЕС. «Нашу реакцию мы передаем ЕС в частном порядке, мы продолжим это делать, мы не будем в деталях рассказывать об этой реакции», – приводит слова Прайса ТАСС.

Он сообщил о важности СВПД – для «внешней политики, национальной безопасности» США и «коллективной безопасности международного сообщества не было бы большего вызова, чем появление у Ирана ядерного оружия», сказал представитель Госдепа. По словам Прайса, «сделка будет мертва, как только попытки ее достижения перестанут отвечать национальным интересам» США. «Тезис, который я сейчас огласил, <…> заключается в том, что находящаяся на столе с марта сделка для нас намного более выгодна, нежели статус-кво», – сообщил он.

Во вторник Тегеран направил Евросоюзу ответ на предложения по восстановлению ядерной сделки. В начале августа постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран вернется к полному исполнению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий после получения экономических гарантий от США.

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