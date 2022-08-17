США заверили в «совместимости» санкций против России и инспекций по СНВ-3

Вашингтон продолжит взаимодействовать с Москвой по вопросу возобновления инспекционной деятельности в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

Прайс заверил, что США «привержены реализации ДСНВ». Он призвал «работать вместе, чтобы снизить риск гонки вооружений или ядерной эскалации». Прайс сказал, что сейчас СНВ-3 «в некоторых отношениях даже важнее, чем в момент подписания», передает ТАСС.

При этом США «сохраняют конфиденциальность обсуждений сторонами вопросов, касающихся выполнения договора». Отмечается, что Вашингтон «приостановил инспекционную деятельность весной 2020 года из-за пандемии», но «обе стороны в соответствии с договором продолжили предоставлять декларации с данными и уведомления».

Как сообщил Прайс, американские санкции против России, введенные в связи с ситуацией на Украине, «полностью совместимы» с договором и «не препятствуют проведению» российской стороной инспекций в США. «Мы продолжим по дипломатическим каналам взаимодействовать с Россией по вопросу возобновления инспекций», – сказал он.

Напомним, Россия временно заморозила механизм, по которому американцы осуществляли инспекции на ее стратегические объекты. В условиях, когда США ведут против РФ экономическую войну и прокси-войну на Украине, Вашингтон запросил у РФ первую за два с лишним года инспекцию на ее стратегических ядерных объектах.

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