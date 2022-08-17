Россия официально уведомила японские компании о смене оператора «Сахалина–2»
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Японские компании Kyushu Electric Power Company и Saibu Gas Co получили от РФ официальное уведомление о переходе проекта «Сахалин–2» к новому оператору, сообщают СМИ.
Kyushu Electric Power Company и Saibu Gas Co закупают сжиженный природный газ с «Сахалина–2». Kyushu Electric Power Company сообщила, что пришло «уведомление относительно перевода деятельности к новому оператору». Saibu Gas Co «получила официальный запрос на подписание контракта с новой компанией». Сейчас Saibu Gas Co «анализирует детали», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Никкэй».
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