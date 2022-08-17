 

Россия официально уведомила японские компании о смене оператора «Сахалина–2»

17.08.2022, 3:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Японские компании Kyushu Electric Power Company и Saibu Gas Co получили от РФ официальное уведомление о переходе проекта «Сахалин–2» к новому оператору, сообщают СМИ.

Kyushu Electric Power Company и Saibu Gas Co закупают сжиженный природный газ с «Сахалина–2». Kyushu Electric Power Company сообщила, что пришло «уведомление относительно перевода деятельности к новому оператору». Saibu Gas Co «получила официальный запрос на подписание контракта с новой компанией». Сейчас Saibu Gas Co «анализирует детали», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Никкэй».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.10.21 / Nvidia готовит к выпуску новые видеокарты

04.11.20 / В Австрии признали ошибку в передаче данных из Словакии на венского стрелка

17.01.21 / «Вакционные войны» – в Китае призвали не использовать препараты от COVID-19 из Германии и США

10.10.20 / В мире: Чем закончится перемирие в Нагорном Карабахе

06.08.20 / Россия предупредила Беларусь о «печальных» последствиях ареста наемников

05.12.20 / Трамп подписал «акт Родченкова»

20.10.20 / «Аэрофлот» призвали не играть в прятки в деле о контрабанде продукции Apple

24.05.21 / Москвичам пообещали изменение погоды в начале лета

23.01.22 / Украинские силовики семь раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе

13.11.21 / Еврокомиссия разрешила употреблять в пищу перелетную саранчу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика