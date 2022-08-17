Spiegel – «это максимум» — Норвегия отказала Германии в дополнительном газе

У Норвегии нет возможности расширить поставки газа в Германию и Европу, заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Как пишет Der Spiegel, по словам премьера, Осло уже увеличил экспорт газа и в настоящее время поставляет «максимум, который может поставить», а для дальнейшего наращивания добычи необходимы новые месторождения.



AP

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что у его страны в настоящее время нет возможности расширить поставки газа в Германию и Европу. «Мы не можем просто принять политическое решение об увеличении добычи газа, сейчас мы поставляем ещё больше», — подчеркнул Стёре в ходе встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Осло. По его словам, Норвегия уже увеличила экспорт газа и в настоящее время поставляет «максимум, который может поставить», пишет Der Spiegel.

Стёре отметил, что с начала российской спецоперации на Украине добыча газа в Норвегии уже увеличилась почти на 10%. Для дальнейшего наращивания добычи необходимо осваивать новые газовые месторождения. Шольц подчеркнул, что Германия очень благодарна скандинавской стране за поставки максимально возможных объёмов природного газа. «На Норвегию можно положиться», — заявил Шольц.

По словам Шольца, обязательства Норвегии поддерживать высокий уровень добычи «очень важны», поскольку в 2023 году повышенный спрос на газ сохранится. «Не только эта зима станет испытанием», — подчеркнул канцлер. Он отметил, что газохранилища необходимо заполнить и в следующем году. И поэтому, помимо новых терминалов для приёма сжиженного природного газа, Германии требуется и норвежский газ, который поступает по газопроводу.

В настоящее время Норвегия поставляет в Германию и Европу больше газа и нефти, чем когда-либо прежде. Для Германии скандинавская страна является вторым по величине поставщиком газа после России. Сейчас Норвегия покрывает более 30% потребностей Германии в природном газе, а его импорт значительно вырос с начала украинского кризиса. С помощью поставок норвежского газа Германии удалось заменить часть импорта из России.

Ранее Шольц принял участие во встрече глав правительств стран Северной Европы в Осло. Помимо Шольца и Стёре, на встрече присутствовали премьер-министры Швеции, Дании, Финляндии и Исландии. Центральными темами стали энергоснабжение и ситуация с безопасностью на фоне украинского кризиса.

Как пишет Der Spiegel, Германия и Норвегия также достигли договорённости о расширении сотрудничества в области использования возобновляемых источников энергии в будущем. Стёре высоко оценил немецкий «энергетический переход»: по его словам, Германия «взяла на себя сложную задачу развития возобновляемых источников энергии». Норвегия также приняла «твёрдое решение» об отказе от ископаемого топлива. «Почти всё, что можно превратить в энергию, будет превращено в энергию», — подчеркнул Стёре.