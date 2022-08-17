Fox News – Камала Харрис стремительно теряет популярность — и дело вовсе не в расизме

Камала Харрис стала «большим разочарованием» для своих сторонников из-за череды административных неудач, но причина не только в этом, говорят ведущие Fox News. Команда президента Байдена не умеет поддерживать диалог с населением, представлять ему свои инициативы и доносить идеи, уверены участники беседы.

Камала Харрис теряет поддержку своих ярых поклонников в интернете. Огромной бешеной виртуальной фан-базы! Недавняя унизительная история покачнула позиции вице-президента. В новом исследовании говорится, что её разочарованные сторонники, которых называют, как я только что узнал, «улей Камалы», куда-то исчезают. Те, кто возлагал на Харрис большие ожидания, махнули на неё рукой из-за череды управленческих провалов. Один из бывших членов её группы поддержки, как он сам себя называет, сказал: «Это большое разочарование». Упс! Неудивительно, что её поклонники сейчас хотят держаться на некотором расстоянии: опрос, проведённый Fox, демонстрирует мизерный общий рейтинг одобрения — 39 процентов. Дана, она ведь набрала менее одного процента голосов на праймериз Демократической партии, верно?

ДАНА ПЕРИНО, ведущая FoxNews: Это так, но она к тому же вышла из внутрипартийной гонки в 2019 году, когда 2020-й (год выборов. — ИноТВ) ещё не наступил. Она завершила кампанию, потому что закончились деньги. Но потом ей удалось политически возродиться, и она действительно стала вице-президентом США. Я думаю, эти данные говорят о том, что люди разочаровались в ней. Всё, что мы слышали со стороны Белого дома за последние девять месяцев, на фоне печальных данных опросов, это: «У нас плохо с коммуникацией, но есть решение: мы выедем за пределы Вашингтона, проведём турне, будем рассказывать о всех прекрасных вещах, которые мы сделали!». Итак, на прошлой неделе палата представителей приняла «закон о снижении инфляции», я беру эти слова в кавычки. И знаете что? Они не вышли к народу, чтобы подробно рассказать об этом, они оба (Байден и Харрис. — ИноТВ) в недельном отпуске! Я полагаю, что у них очень слабая коммуникационная стратегия. Последний момент, который я хочу подчеркнуть: ранее мы говорили о том, что год назад в этот день мир лихорадило из-за ситуации в Афганистане. Знаете, чем она занималась? В этот самый день, год назад, она проводила время с детьми-актёрами, чтобы показать себя «крутой», говоря о космосе в рамках передачи продюсерской компании Sinking Ship Entertainment («Тонущий корабль». — ИноТВ). Я думаю, это была своего рода метафора для всего происходящего.

Ричард, в начале передачи над тобой летала и жужжала муха, что было весьма символично. Во время дебатов с Майком Пенсом Харрис гримасничала — это было моментом её успеха; как ты думаешь, в этом «улье Камалы», который выстроен вокруг таких вот минут славы, состоит больше тех 12 человек, которые давали интервью для сюжета?

РИЧАРД ФОУЛЕР, ведущий FoxNews: Это была её минута славы, она сказала: «Не перебивайте меня, когда я говорю, господин вице-президент». Это был великий момент, вероятно, лучший момент за всё время дебатов между кандидатами на пост вице-президента в истории Америки! Но вместе с этим правда в том, что в американской истории никогда не было вице-президента, который был бы популярнее президента, на которого он работает. Есть первое лицо и второе лицо. То есть если ваш рейтинг одобрения находится где-то в районе 30 процентов, то вполне ожидаемо, что и рейтинг вашего вице-президента будет примерно таким же.

То есть во всём виноват Джо Байден?

РИЧАРД ФОУЛЕР: Нет! Я не хочу сказать, что это вина Джо Байдена, буду честен с вами, мы слышим ложь. Думаю, проблема вот в чём. Будь сейчас у власти администрация Обамы, он бы тоже с удовольствием принял законопроект о финансировании инфраструктуры, поддерживаемый обеими партиями, например, о замене всех свинцовых труб в системе водоснабжения — мера, которую одобрили при Джо Байдене. Полагаю, что проблема тут в том, что замена этих свинцовых труб занимает какое-то время, американцам придётся потерпеть, пока работы завершатся. Вспомним слова Даны: у нынешней администрации действительно есть проблемы с донесением информации до сведения людей.

Дана, мне кажется, образ Камалы держится на двух столпах. Это момент популярности в социальных сетях — феномен Twitter, демонстрирующий отсутствие реального охвата пользователей, поскольку сейчас вся её популярность улетучилась; и сила политики идентичности, у которой в реальном мире есть пределы.

ВЕДУЩАЯ FoxNews: Она может положиться на людей, которым платит, хотя, конечно, есть и те, кто забесплатно соглашается быть её сторонником! Понятно, что они разбегутся и найдут какую-то другую фигуру для поклонения. Она сейчас на том этапе, когда ей нужно взять животное из приюта. Не купить, а именно спасти домашнее животное, какого-нибудь кролика, которого она будет повсюду носить с собой. Потому что лучше пусть тебя считают странной и эксцентричной, чем глупой и непопулярной! Поэтому она может носить этого кролика с собой и постоянно гладить его.

Грег, как много вас осталась в «улье» у Камалы?

ГРЕГ ГАТФЕЛД, ведущий FoxNews: Да, всем сейчас тяжело, но я держусь до конца! Ричард на самом деле прав. Вице-президент не может быть популярнее президента, соответственно, если глава государства не популярен в народе, то и второе лицо государства не будет иметь популярности. В силу такого расклада напрашивается дилемма: если она когда-либо решит баллотироваться на президентский пост, ей просто не удастся найти вице-президента, который будет хуже неё!

Грег, но ты же был в её «группе поддержки» так?

ГРЕГ ГАТФЕЛД: Я в «улье», да. Но эта ситуация демонстрирует разрушительный эффект того, когда квоты ставят выше здравого смысла. Ты никогда не знаешь, насколько кто-то другой хорош в своей работе, пока не складывается вот такая ситуация. Мы понимаем, как она попала на эту должность. Её сторонники считают, что к ней предъявляют высокие требования в силу половой и расовой принадлежности. Но если подумать, её выбрали как раз благодаря её расе и полу! Это были самые очевидные критерии выбора, особенно если вспомнить, что Байден ненавидел её за то, что она назвала его расистом на национальном телевидении. Его жена ненавидела её, общественность ненавидела её, но она всё равно была выбрана на эту должность! Здесь нет высоких требований, их просто не было!

Дата выхода в эфир 16 августа 2022 года.